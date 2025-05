Coppa del Mondo, Giro Valle e nove tappe del GP Giovanissimi nel calendario Fci

La Coppa del Mondo di Downhill e Enduro a La Thuile; le cinque tappe del Giro della Valle d’Aosta; l’Italia Bike Cup e la Coppa Italia di Xco MountainBike e ben nove tappe del Gran Premio Giovanissimi caratterizzano il calendario agonistico della stagione 2025 nella nostra regione. Ma non solo.

Una stagione che si apre, il 4 maggio, a Sarre, con la fase regionale del Trofeo Coni, kermesse organizzata dal Gs Godio che festeggia la decima edizione, con le finale in programma a Lignano Sabbiadoro (Udine), dal 28 settembre all’1 ottobre. Cinque giorni più tardi, il 9, sotto l’egida del Gs Lupi Valle d’Aosta, allo stadio Puchoz di Aosta, ‘Bicimparo – Kinder joy of moving’: la mattinata sarà dedicata agli alunni degli istituti scolastici locali, mentre ne pomeriggio spazio alla competizione e al divertimento per i giovani ciclisti. I tesserati della FCI si metteranno alla prova in percorsi di abilità in bicicletta. Sabato 17 e domenica 18, a Courmayeur, la quinta tappa dell’Italia Bike Cup: il primo giorno, organizzazione affidata al Vc Courmayeur MB, sul tracciato di Dolonne Elite, Under 23 e Juniores; la domenica, le categorie giovanili. A concludere il mese di maggio, il 24, a Sarre, ancora con il Gs Lupi, la prima tappa del Gran Premio Giovanissimi e, in abbinata, il Gioco ciclismo.

Gran Premio Giovanissimi che ritorna il 7 giugno, a Fénis, con l’Orange Bike Team al timone; il 13 e 26 luglio, rispettivamente a Gaby (Cs Lys) e Saint-Vincent – Col de Joux (Orange Bike Team); ad agosto: il 2 a Cogne (Gs Aosta), il 17 a Sarre (Gs Lupi) e il 30 a La Salle (Vc Courmayeur MB). Chiusura del circuito a settembre: il 13 ad Arnad (Vtt Arnad) e il 28, a Morgex, con la prova di abilità (Vc Courmayeur MB).

Salto indietro e si torna a Giugno; il 7, l’ormai tradizionale cicloturistica Bicinsieme, organizzata dal Gs Aquile e, il 21, la Monterosa Prestige, a Brusson, Marathon e Point-to-point.

Dal 3 al 6 luglio, a La Thuile, la Coppa del Mondo Enduro e Downhill; dopo la ricognizione a piedi il primo giorno e le prove il secondo, si entra nel vivo sabato 5 con le qualifiche Dh e la gara di Enduro e, domenica 6, conclusione con le finali di Downhill. Dal 16 al 20, le cinque tappe del Giro della Valle d’Aosta, con prima tappa l’Aosta – Aosta e la classica chiusura con la Valtournenche – Breuil-Cervinia.

Domenica 3 agosto, la cicloscalata Gressan – Pila, sempre con il Gs Aquile; il 31, a La Salle, il consoldiato Tour des Salasses e l’abbinata Xcp.

La prima domenica di settembre, il 7, a Saint-Nicolas, la quarta prova della Coppa Italia e, il 21, la GranParadisoBike, Point-to-Point, organizzata dal Gs Aosta.