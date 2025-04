Ritmica: Club des Sports in evidenza sulla pedana di casa

Sono state circa 600 le ginnaste valutate dalle giurie nelle due giornate di gare organizzate dal Club des Sports. Una esibizione dietro l’altra al palazzetto di Saint-Vincent, dove sono andate in scena la seconda prova del Campionato Individuale Silver LD (sabato) e la seconda prova del Campionato di Insieme Silver (domenica). Tante giovani piene di entusiasmo in pedana, in una delle ultime prove stagionali del calendario regionale Piemonte-Valle d’Aosta di ginnastica ritmica.

Sono stati diversi i podi delle atlete valdostane. In particolare, il Club des Sports nell’individuale di sabato ha conquistato una vittoria e due terzi posti. Nelle Allieve 5, gradino più alto del podio per Alessia Masoaro, prima di misura con un punteggio di 22.650, davanti a Martina Brocchi (Rhythmic School; 22.600) e a Sara Mongiano (Pianezza; 22.300). Settima posizione per Celeste Ciurca (21.650), ottava per Melissa Mastroianni (21.450) e dodicesima per Bianca Camaschella (19.300).

Nelle Allieve 3, terza posizione per Elenoire Ollier Chaissan che ha totalizzato 19.800 punti, chiudendo alle spalle di Emanuela Ciobanu della Gym Aosta (20.400) e di Margot Christelle Giardina della Rhythmic School (20.350).

Nelle Allieve 4 è terza Nicole Cassarino (20.350), preceduta da Sara Fontanot (Pianezza; 21.250) e Adelina Teodora Sigmirean (Carignano; 20.600). Nelle Junior 2, categoria vinta da Sofia Bonfitto (Pianezza; 23.750), dodicesimo posto per Emma Baldo (21.050).

Le gare a squadre. Primo posto per il Club des Sports nella gara Open LE2 con Manuela Fianco e Alysée Casula che hanno totalizzato 10.900 e preceduto Torino (9.375) e Victoria - Torino (9.125). Nelle Open LC1, ottave Marie Péaquin, Enilda Ndreca ed Emma Baldo (9.300), nella gara vinta da Ritmica Carmagnola (10.450). Nelle Open LC2, quarta posizione per il Club des Sports 1 di Madlynn Marie Joy e Alessia Fratini (9.300) e settimo per Club des Sports 2 con Matilde Lo Verso e Noemi Torretta (8.450). A vincere è stata Ginnastica Valentia (10.000).