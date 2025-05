Ciclismo: Pesse e Giangrasso sul podio dell’Italia Bike Cup a Caneva

Quarta tappa dell’Italia Bike Cup, oggi, a Stevenà di Caneva (Pordenone) dedicata alle categorie Open, Juniores e Master, gare che vedono nelle rispettive categorie, conquistare un piazzamento sul podio Elisa Giangrasso e Nicole Pesse, quest’ultima con la maglia rossa di capoclassifica della generale.

Nella Open Donne, terzo gradino del podio di Nicole Pesse (Cs Carabinieri; 1h 16’12”), gara vinta dalla Under 23 Sara Cortinovis (Ghost Factory; 1h 13’21”) davanti alla slovacca Vita Movrin (Portno Drustvo; 1h 14’30”). 12° assoluta, 9° U23, Giulia Challancin (Four Es; 1h 25’59”). Nei maschi si è imposto Filippo Fontana (Cs Carabinieri; 1h 27’48”). In 16° posizione assoluta, 7° Under 23, Gabriel Borre (Beltrami Tsa; 1h 38’07”).

Negli Juniores Donne, è terza Elisa Giangrasso (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 01’07”) con un ritardo di 1’43” dalla vincitrice Elisa Ferri (59’24”) che ha preceduto Nicole Azzetti (1h 00’42”), entrambe del Team Guerrin; 25° Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 1h 17’46”). Nei maschi, successo di Pietro Cao (Trinx Factory; 1h 07’27”) davanti di 2”5 e 6”4, a Ettore Fabbro (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 07’30”) e Elia Rial (Scott Racing; 1h 07’34”). All’11° posto Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 09’44”); 22° e 23° Thierry Philippot (Gs Lupi; 1h 13’28”) e Fabien Borre (1h 13’31”); 40° Lamberto Falchi (Gs Lupi; 1h 17’54”).

Nei Master 7, piazza d’onore per Corrado Cottin (Team Benato; 42’15”) alle spalle di Moreno Bianco (Cube Crazy; 41’53”), con terzo Flavio Zoppas (El Coridor; 43’23”).