Gaia Tormena vince in volata ‘Pasqualando’ a Ponte a Egola (PI)

È una volta vincente quella di Gaia Tormena, ieri, a Ponte a Egola (Pisa) che s’aggiudica l’edizione 2025 di ‘Pasqualando’ – anche Campionato regionale e provinciale toscano, kermesse di ciclismo su Strada, che segna anche il primo successo della valdostana nella disciplina.

“Mi sono fatta un regalo di Pasqua” scrive sui ‘social’ Gaia Tormena (Isolmant-Premac- Vittoria) che dopo 63,800 km, piomba sul traguardo con il tempo di 1h 30’40”, alla media di 42,221 km/h, precedendo la Juniores Agata Campana (Btf Burzoni) e la compagna di sodalizio Emanuela Zanetti (Isolmant-Premac-Vittoria).

Nella stessa giornata, ma nella categoria Allievi Donne – corsa che ha chiuso la due giorni, con oltre mille atleti al via -, ottima prestazione di Melanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team) che chiude al 13° posto assoluto, nella volata che valeva il quinto posto del gruppetto inseguitore, sul traguardo con un ritardo di 19” dalla testa della corsa. A imporsi, nella volata a due – a conclusione dei 44 km del percorso, in 1h 09’07”, alla media di 38,196 km/h – è stata Anna Bonassi (Flanderslove) davanti alla russa Angelina Novolodskaia (Baix Ebre) e, a 6”, per terzo posto, prevale Elena Geppi (Vangi Ladies) e Carlotta Ronchi (Cesano Maderno).



MontainBike

Primo trofeo Citta di Castel del Piano (Grosseto) di Cross country, sabato 19 aprile, prova unica del Campionato regionale. Negli Allievi secondo anno s’impone Paolo Origici (Ucla1991; 41’12”). In 6° posizione Matteo Abbate (Cicli Lucchini; 45’04”); 10° Sebastian Amadei (Cicli Lucchini; 48’17”). Negli Esordienti secondo anno, piazza d’onore di Claudio Fianco (Orange Bike Team; 31’32”) che perde, per un solo secondo, lo sprint per il gradino alto del podio, occupato da Lorenzo Sardi (Elba Bike; 31’31”). All’8° posto Andrea Ianniello (Cicli Lucchini; 36’43”); 11° e 12° Cédric Berlier (Orange Bike Team; 39’48”) e Federico Evoli (Cicli Lucchini; 41’54”). Negli Esordienti primo anno, al terzo e quarto posto Sergio Zigliani (Orange Bike Team; 36’14”) e Giovanni Marti (Cicli Lucchini; 36’54”), nella gara vinta da Niccolò Mauro (Elba Bike; 34’41”) davanti a Tommaso Pegoraro (I Cinghiali Evo; 35’38”). In 9° e 10° posizione, per il Cicli Lucchini, Nicolò Fonte (40’38”) e Leonardo Caliano (41’18”).

MountainBike

Prima prova di Coppa Italia giovanile Xco, il primo maggio, ad Accadia (Foggia), dove sarà presente la Rappresentativa valdostana.

Il selezionatore del settore Fuoristrada del Comitato valdostano Fci ha convocato: negli Allievi, Matilde Anselmi (Orange Bike Team), Joel Philippot e Raphael Tremblan (Gs Lupi Valle d’Aosta); negli Esordienti, Aurora Lecca, Nathan Evolandro e Federico Bruzzo (Gs Lupi).