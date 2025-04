Ritmica: a fine aprile oltre 500 ginnaste a Saint-Vincent

Saranno oltre 500 le ginnaste provenienti da Piemonte e Valle d’Aosta che sabato 26 e domenica 27 aprile si ritroveranno nella palestra di Saint-Vincent per le gare di ginnastica ritmica organizzate dal Club des Sports. Nella prima giornata spazio alla seconda prova del Campionato Individuale Silver LD, nella seconda saranno invece protagoniste le squadre dei livelli LA, LB, LC, LD, LE, impegnate nella seconda prova del Campionato d’Insieme. A Saint-Vincent le prime esibizioni inizieranno alle 8 del mattino, per portarsi fino a sera.

Lo scorso fine settimana intanto si è svolta anche la terza prova regionale AICS Piemonte-Valle d’Aosta. A Ornavasso buoni risultati per le tesserate del Club des Sports.

PROGRAMMA SILVER - Nelle LB2 migliore prestazione Senior 1 per Chiara Feder, in gara al cerchio e alle clavette. Nelle Allieve 3, seconda, terza e quarta posizione al cerchio per MariaPaola Rigo, Anna Gusulfino e Angelica Brunetti, nella prova vinta da Sofia Rivera (Eurogymnica); alla palla prima Anna Gusulfino, stesso risultato per Angelica Brunetti alle clavette, davanti alla compagna di squadra MariaPaola Rigo. Nelle Junior 1 Sveva Ottobon ha vinto al cerchio su Viola Ottobon e Anna Montecchi, quest’ultima prima alle clavette su Sveva e Viola Ottobon. Nelle Senior 2 successo di Giulia Cretier sia al cerchio (seconda Manuela Fianco) sia alla palla.

LIVELLO MASTER - Nelle Allieve 2, Rebecca Stevanoni si è piazzata settima al cerchio e nona alla palla, mentre nelle Allieve 3, alle spalle di Viola Carratino (Olimpia Asti), si sono posizionate Lucy Vout, Alice Brunello ed Elisa Muraca, tutte in gara al cerchio.

LIVELLO BASIC - Diverse Allieve 1 si sono esibite al corpo libero: miglior prestazione per Giulia Agostino (Euritmica), con decima Lisa Galluccio Della Volpe, 22a Aurora Spanò, 24a Alice Nicco, 27a Chloe Jeanne Gobbi, 29a Chloe Morreale, 32a Bea Vokrri e 39a Alexandra Del Giallo. Alla palla nono punteggio per Lisa Galluccio Della Volpe. Nelle Allieve 2 (cerchio) quattordicesima Claire Viérin e diciannovesima Leila Dondeynaz, alla palla 17a Giorgia Gallo, 19a Claire Viérin, 20a Coralie Grisorio Curlaz, 22a Beatrice Bertacco e 27a Leila Dondeynaz. Nelle Allieve 3 (palla), ottava Jannet Laayali e decima Margherita D’Aquino.

LIVELLO PLUS - Nelle Allieve 1, Ludovica Bolici si è posizionata decima al corpo libero e ottava alla palla, nelle Allieve 3 invece terzo posto al cerchio e alla palla per Heidi Dondeynaz, con Noemi Cosentino una volta sesta e poi quarta. Secondo posto al cerchio per la Junior Elisa Muraca, alle spalle di Giulia Catalano (Team Cuneo) e davanti a Sara Biasin (Zenith).