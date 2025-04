Ritmica: Matilde Lo Verso sul podio Junior 2 di Candelo

Fine settimana a Candelo (Biella) per un gruppo di ginnaste del Club des Sports, impegnate nella seconda prova del Campionato individuale LC di ginnastica ritmica.

Oggi - domenica 13 aprile - nella gara Junior 2 LC2, terzo gradino del podio per Matilde Lo Verso che ha totalizzato 18.075 punti dopo essersi esibita al cerchio e alle clavette; la portacolori del Club des Sports ha concluso alle spalle di Ginevra Bellistrì (Ritmica Carmagnola; 19.300) e Gaia Russo (Jolly Vinovo; 19.300), prime con lo stesso punteggio.

Nelle Allieve 5, quindicesima posizione per Marie Joy Madlynn che ha realizzato un punteggio di 15.425; gradino più alto del podio per Giulia Silombra (La Palestrina; 20.500). Nelle Senior 2, nona posizione per Noemi Torretta (16.525) e tredicesimo per Alessia Fratini (15.750).

Ieri hanno invece gareggiato le atlete del livello LC1. Nelle Senior 1, diciannovesima Chloé Demarin (15.950) nella prova vinta da Ilaria Giabardo (Rhythmic; 20.375), nelle Senior 2 34a Panasie Barailler (16.050), gara andata ad Alessia Fasolato (Echidna; 20.000), mentre nelle Junior 2 (successo di Maddalena Spina della Euritmica con 19.825 punti) 27° posto per Aurora Bidese (15.275) e 28° per Martina Montegrandi (15.025).