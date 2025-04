Cottin primo, Pellicanò e Renzulli sul podio a Rivara (TO)

Seconda tappa della Coppa Piemonte Xco, oggi, a Rivara (Torino), che ha visto nei Master la vittoria di Corrado Cottin e, nelle categorie giovanili, la presenza degli atleti del Cs Lys e, tra questi, un piazzamento sul podio di Alessia Pellicanò e Giulia Renzulli.

Negli Esordienti secondo anno vittoria di Edoardo Ducco (Mtb Academy Giaveno; 23’56”).

Al 19° posto Learco Hervé Collé.

Negli Esordienti Donne primo anno, piazze d’onore di Alessia Pellicanò (16’29”) e Giulia Renzulli (16’54”) nella gara vinta da Rebecca Ducco (Mtb Academy Giaveno; 16’09”). In campo maschile successo di Alberto Mario (Mtb Academy Giaveno; 27’22”). In 8° posizione Mattia Milanaccio (33’27”); 16° Christian Bertolin.

Nei Master 7, vittoria di Corrado Cottin (Team Benato; 57’41”), davanti a Sergio Comini (Stefana Bike; 1h 01’24”) e a Alessio Fangazio (Lessona; 1h 03’14”).



Strada

Classico epilogo di una corsa su Strada a livello giovanile in Lombardia: partono in 151 e sotto lo striscione d’arrivo transitano in soli ventiquattro. La Giuria non fa sconti e mette fuori gara gli atleti che accumulano distacco. Un percorso impegnativo, sotto la pioggia dal primo chilometro che, dopo i primi due giri pianeggianti, nel finale presentava la salita, breve ma piuttosto dura, al colle della Pasta, asperità che è percorsa anche nella GranFondo Gimondi.

Oggi, nel 25° memorial Perico – trofeo Hertz, ad Albano Sant’Alessandro (Bergamo), ordine d’arrivo ‘a spezzatino’, con vittoria di Luca Gugnino (Vigor) al traguardo dopo 39,300 km, alla media di 41,932 km/h, davanti a Giacomo Primavesi (Bustese Olona) e Giovanni Bosio (Cicli Fiorin Cycling Team), attardati rispettivamente di 2 e 5”; con poco più di 30” di ritardo, in 23° posizione, conclude Enea Borlotti Barrel (Cicli Fiorin Cycling Team).



MountainBike

GranFondo Pedalanghe Mtb, oggi, a Cossano Belbo (Cuneo) con i ‘biker’ del Cicli Lucchini grandi protagonisti sul 42 km e 1700 metri di dislivello del tracciato. È terzo assoluto e Open Stefano Gerbaz (Bike Busters; 2h 10’21”) nella gara vinta da Diego Rosa (Fol Mtb; 2h 05’17”) davanti a Lorenzi Trincheri (Bike Busters; 2h 07’46”). In 19° e 26° posizione assoluta, primo e secondo della categoria Juniores la coppia del Cicli Lucchini Alessandro Fantone (2h 27’01”) e Erik Henriod (2h 34’02”).