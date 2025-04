Ginnastica: Olimpia Aosta al Campionato di Squadra Allieve Silver

Questa domenica si svolgerà a Biella la seconda prova del Campionato di Squadra Allieve Silver.

Nel programma LB avanzato scenderanno in campo per l'Olimpia Aosta cinque ginnaste, allenate dalle tecniche Manuela Tripodi e Chiara Moniotto: la piccola Elodie Joux, al suo esordio in questo campionato, Anna Stella Neyroz, Cloe Tampieri, Martina Fusetti e infine Marta Ferina, rientrata da poco dopo un infortunio.

Assente in questa prova Alice Coutandin, che aveva contribuito al buon terzo posto conquistato dalla squadra nella prima tornata..