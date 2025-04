Equitazione: Le sorelle Pisano sbancano la sesta Tappa del Sentiero del Tidone

A Borgonovo Val Tidone si è svolta la 6a tappa del Sentiero del Tidone, gara regionale di endurance. Le sorelle Pisano, Giorgia e Martina, si sono distinte nella categoria più lunga della giornata, la CEN B-87 km, per un allenamento in vista di importanti gare nei prossimi mesi. Giorgia, in sella a AMH Hassan, ha conquistato il primo posto e il premio Best Condition, grazie alla perfetta condizione fisica del suo cavallo. Martina, con Monello Alfabia, invece, è salita sul secondo gradino del podio.

Le due sorelle hanno tagliato il traguardo insieme, unendo il loro trionfo in un’emozionante vittoria condivisa. Un’altra straordinaria performance per le due atlete, tesserate presso l’associazione Equi-libres du Mont Blanc, di La Salle, che continuano a dominare l’endurance regionale, confermando la loro abilità e passione per questo sport.

Federica Commod

Bene anche i binomi del Circolo Ippico San Maurizio Gaia Commod su Stella De Gazal che ha raccolto un ottimo secondo posto in CEN A/Under 14 di 47 km e Italo Travostino su Monbasa Bosana 14esimo nella Debuttanti di 27 km. Per l’Asd Cavallo e Natura, infine, Federica Commod e Duckadam del Mejlogu concludono brillantemente in 11ª posizione la loro prima CEN B di qualifica.

Italo Travostino