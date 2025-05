Gala dei Cavalieri e Amazzoni il 5 maggio a Nus

Il 5 maggio 2025 la delegazione Fise Valle d’Aosta ha celebreto cavalieri e amazzoni iscritti ai circoli ippici valdostani in occasione del tradizionale “Gala dei Cavalieri” che si terrà presso Maison Rosset a Nus. In questa occasione saranno premiati tutti i binomi che si sono distinti nei campionati 2024 di Salto Ostacoli, Endurance e nelle gare FISDIR oltre ai tecnici, istruttori e collaboratori. Per questa occasione sarà presente anche il Presidente nazionale della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola.

Giovanna Rabbia Piccolo, delegato regionale della FISE VdA, commenta “"Quest'anno è stato particolarmente significativo per l’equitazione in Valle d'Aosta. I nostri giovani atleti e atlete hanno dimostrato grande dedizione, ottenendo risultati di prestigio che ci rendono orgogliosi, non solo a livello regionale ma anche nel panorama nazionale e internazionale, in particolare nella disciplina dell’endurance. Il numero di iscritti nei nostri circoli e la qualità del lavoro svolto quotidianamente da tecnici e istruttori confermano che stiamo percorrendo la strada giusta”.

“L'appuntamento del 5 maggio sarà l’occasione per celebrare questi traguardi – aggiunge Giovanna Piccolo - riconoscere l'impegno dei giovani binomi e valorizzare la straordinaria collaborazione tra cavalieri, tecnici e famiglie. Un ringraziamento sincero va al Comune di Torgnon e all’ASD Torgnon Endurance che, con passione e professionalità, continuano a rendere la Valle d’Aosta un punto di riferimento per le discipline equestri, accogliendo cavalieri da tutta Italia e dall'estero. Il 2025 si celebrerà il 10° anniversario del Jumping Torgnon e il 28° Trofeo internazionale di Endurance, Les Grandes Montagnes. Traguardi importanti per una località che ha fatto dell’equitazione un settore trainante sia sportivo ma anche turistico. Infine, un grazie speciale ai genitori: il loro supporto costante è un pilastro fondamentale nella crescita sportiva e personale dei nostri ragazzi. L’equitazione valdostana guarda al futuro con entusiasmo e fiducia."





CAMPIONATO VALDOSTANO SALTO OSTACOLI 2024





SIV - PREMIATI PER RISULTATI 2024





Giulia Grasso Medaglia d’Oro Cat. Pony A/J

Agata Milano Medaglia d’Argento Cat. Pony A/J

Michelle Lombardi Medaglia di Bronzo Cat. Pony A/J

Viola Orillier Medaglia d’Oro Cat. Pony B/J Cat. Cavalli B/J

Sophie Grange Medaglia d’Argento Cat. Cavalli A/J

Francesco Stumpo Medaglia d’Argento Cat. Pony B/J Piazza di Siena 2024

Edoardo Leo Medaglia d’Oro Cat.G1J Componente la Squadra Piazza di Siena

Alexia Jacquemod Medaglia di Bronzo Cat. Cavalli BJ

Sofia Bono Medaglia d’Argento EX Cat.G1J Componente le Squadre Piazza di Siena e Verona

Letizia Parola Componente la Squadra Piazza di Siena e Verona

Maria Sole Poma Medaglia d’Argento EX Cat.G1J Componente le Squadre Piazza di Siena e Verona

Sofia Del Zotto Medaglia d’Argento EX Cat.G1J Componente l e Squadre Piazza di Siena e Verona

Andrea Francesco Ottone Medaglia d’Oro Cat. G1 YR

Maria Teresa De Salvia Medaglia d’Oro Cat. G 2 J

Sara Sangiovanni Componente la Squadra Verona





CI IL RAMPANTE - PREMIATI PER RISULTATI 2024

Helyn Clos Medaglia d’Oro Cat. Cavalli A/J

Giovanna Drugos Medaglia d’Argento Cat. Cavalli BJ

Sofia Maero Medaglia d’Oro Cat. Cavalli BJ

Aurora Paola Bringhen Medaglia di Bronzo Cat. G1 J

Lysianne Nicola Medaglia d’Oro Cat.G1 S

Yara Daudry Medaglia d’Argento Cat. G1 S

Davide Azzolina Medaglia d’Oro Cat. G2 S

Fulvia Gaydou Medaglia di Bronzo Cat. G1 S

Chiara Azzolina Ponylandia Dicembre 2024 Manerbio





CAMPIONATO ENDURANCE 2024

ASD EQUI.LIBRES DU MONT BLANC

Severine Trento Medaglia d’Oro Cat. Debuttanti non Agonisti

Chiara Rizzi Medaglia d’Oro Cat. Debuttanti Agonisti J Medaglia d’Argento Cat. CEN B J

Letizia Bruno Crema Medaglia d’Oro Cat. Debuttanti S

Giulio Paolo Signò Medaglia d’Argento EX Cat. Debuttanti S

Michela Catozzo Medaglia di Bronzo Cat. Debuttanti S

Marie Martinet Medaglia di Bronzo Cat. CENA J

Costanza Garbetta Medaglia d’oro Cat. CEN A S

Martina Pisano Medaglia d’argento Cat.CEN B S

Federica Favre Medaglia d’oro Cat.CEN B S.

Lisa Rocher Medaglia d’Oro Cat. CEN B J 8° Posto Campionati Italiani Cat CEIY 1* 100 Km

Rebecca Piller Medaglia D’Argento Cat. CEN B S Medaglia D’Argento Cat. CEIY J * 100 Km

Amélie Garin 7° Posto CEIY 1* 100 Km - Campionato Italiano 2024

Martina Pisano Medaglia di Bronzo a Squadra Campionato Europeo Under 21 Sardegna settembre 2024 6° posto Campionato Italiano 2024 Cat. CEIY 2* 120 Km

Giorgia Pisano 8° Posto Cat. CEIY 2* 120 Km - Campionato Italiano 2024





CI SAN MAURIZIO

Alessio Matte Munia Medaglia d’oro Cat. CEN A J

Simone Boldi Medaglia di Bronzo Cat. CEN A S

Italo Travostino Medaglia d’Argento EX Cat. Debuttanti S

Alessia Lustrissy 10° Posto Cat. CEI 2* S 120 Km





ASD CAVALLO E NATURA

Valentina Di Giacomo Medaglia D’Oro Cat. CEIY J * 100 Km

Angelica Crosio Medaglia d’Argento Cat. CEN A J

Valerie Bois Medaglia d’Argento Cat. CEN A S - Medaglia di Bronzo Cat.CEIY J*100 Km

Simona Capozza Medaglia di Bronzo Cat. CEN B S





CAMPIONATO INTERREGIONALE DI EQUITAZIONE F.I.S.D.I.R. PIEMONTE VALLE D’AOSTA

Per l’Avres Onlus di NUS e la partecipazione al Campionato Interregionale di equitazione F.I.S.D.I.R. Piemonte – Valle d’Aosta, saranno premiati:

Lorenzo Guatteri Medaglia D’Oro Cat. Gimkana 2E

Alice Vallet Medaglia D’Argento Cat. Gimkana 2E Medaglia di Bronzo Campionati Italiani Grado 1 M

Anael Morandi Medaglia Di Bronzo Cat. Gimkana 2E

Marie Recaldini 4° Class. Cat. Gimkana 2E

Alberto Mantovani Medaglia D’oro Cat. Gimkana Didattica

Luca Marquis Medaglia D’Argento Cat. Gimkana Didattica

Marco Accordi Medaglia D’oro Cat. Gimkana 1 M

Maika Recaldini Medaglia D’Argento Cat. Gimkana 1 M

Anais Bianquin Medaglia di Bronzo Cat. Gimkana 1M

Francesca Bruno Medaglia D’oro Cat. Gimkana 2M

Leonardo Vizza Medaglia D’argento Cat. Gimkana 2 M

Manuel Voyat Medaglia di Bronzo Cat.Gimkana 2M

Matteo Bechere Test FISE Prep. Di Base 2 A Punti 71/071

Debora Zylali Test FISE Prep. Di Base 1 A Punti 65,385

Francesca Nieroz Novice Test FISE G4 Punti 64,500