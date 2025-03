Endurance – bene i binomi valdostani impegnati fuori valle

A Travagliato (Brescia) per la 1ª Tappa di Campionato Endurance Lombardia il Centro Ippico San Maurizio ha preso parte con 4 binomi nel week end su un percorso reso pesante e impegnativo dalle incessanti piogge dei giorni passati. Ottimo 5º posto nella CEN B 85 km per Simone Baldi in sella a Farid El Grin, su 18 partenti alla media di 15.2 km/h. Debutto nella CEN B per Alessio Matte Munia con Maiori Bosana, binomio che purtroppo si è dovuto fermare al termine del secondo giro per una lieve zoppia. Nella CEN A di 51 km invece, Alessia Lustrissy in sella a Eduardo porta a termine una buona gara in 8ª posizione su 41 partenti. Sempre nella CEN A, Gabriele Casalena su Nihal Taouy si piazza in 17ª posizione ottenendo anche la qualifica per le CEN B.

Per l’ASD Cavallo e Natura invece l’amazzone Valerie Bois Valerie in sella a Ghada del Villoresi ha terminato la CEI2* 120 km di Saint-Barthélémy-de-Vals in Francia, chiudendo al 33° posizione. La giovane amazzone valdostana era tra i sette binomi italiani impegnati in questa gara che si sono cimentati nelle varie categorie internazionali della quarta edizione del Raid Equestre de Porte Drôme Ardèche.