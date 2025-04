Nuoto: Emozioni e miglioramenti ai Criteria Nazionali Giovanili con i giovani dell'Aosta Nuoto in evidenza

Tra performance emozionanti e risultati straordinari, i giovani nuotatori valdostani dell'Aosta Nuoto si sono distinti in un contesto altamente competitivo, migliorando i propri tempi e dimostrando una crescita costante nelle proprie discipline.

Nel settore femminile, la giovanissima Corinne Desandré, nata nel 2010, ha gareggiato nei 50 farfalla e nei 50 stile libero con una determinazione impressionante. Il primo giorno ha ottenuto il suo miglior crono con 28"95, a solo un centesimo dal tempo di ingresso (28"94), conquistando la 19ª posizione. Il secondo giorno, nei 50 stile libero, ha fermato il cronometro a 26"96, migliorando il suo tempo di ingresso di un centesimo (26"95), e si è piazzata in 18ª posizione. Nonostante la giovane età e la grande competizione, Corinne ha dimostrato di essere pronta a dare battaglia anche nelle gare più prestigiose.

Passando alla sezione maschile, il giovane Matteo Espositi, classe 2009, ha avuto una prestazione esemplare nei 100 rana, chiudendo con un ottimo 1'03"74, migliorando il suo crono di ingresso (1'04"56) e conquistando una meritatissima 6ª posizione. Il giorno successivo, Matteo ha continuato la sua corsa con i 200 rana, fermando il cronometro a 2'21"23, un risultato che lo ha collocato al 14º posto, ma con il morale alto grazie al miglioramento rispetto al suo tempo di ingresso (2'22"99).

Il suo compagno di squadra Tommaso Navarretta, nato nel 2008, ha gareggiato nei 100 rana con il tempo di 1'02"80, piazzandosi al 9º posto, un risultato che sottolinea la sua continua crescita. Nei 200 rana, Tommaso ha nuotato in 2'15"99, migliorando ulteriormente il suo ingresso di 2'17"16 e chiudendo al 13º posto, a soli sei decimi di secondo dalla qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti (2'15"40). La giornata finale di gare ha visto Tommaso ottenere un'altra solida prestazione, con il 6° posto nei 50 rana grazie a un crono di 28"78, ancora una volta migliorando il tempo di ingresso di 28"88.

Sul fronte delle gare giovanili, si sono distinti anche i ragazzi della categoria Esordienti B, impegnati nella tappa di Torino. Noah Ghignone , per esempio, ha registrato ottimi risultati nei 100 misti, fermando il cronometro a 1'50"6 e migliorando le sue performance in tutti i comparti della gara. Francesco Amendoli, anch'egli nei 100 misti, ha chiuso con un tempo di 1'31"7, un ottimo crono che segna una crescita significativa rispetto alle precedenti gare.

Nel nuoto femminile, Giorgia Chicu ha messo in evidenza il suo talento nei 100 misti con un crono di 2'03"30, mentre Alessandra Palma ha nuotato il suo 100 misti in 1'52"5, confermando la sua crescita nelle discipline più tecniche. Le ragazze hanno continuato a brillare anche nei 100 rana, con Carlotta Santomassimo che ha fermato il cronometro a 1'55"5, e Rebecca che ha migliorato ulteriormente il suo tempo con 1'42"4 nei 100 misti e un 3'18"7 nei 200 stile libero, dimostrando miglioramenti significativi in tutte le distanze.

La giornata si è conclusa con la prestazione di Giorgia Chicu, che ha chiuso i 50 stile libero con un buon crono di 46"5, mostrando la sua determinazione e migliorando il suo tempo di ingresso.

Come sottolineato dall'allenatore Federico Amendoli, "Sono stati bravi, miglioramenti per tutti, soprattutto il comparto ragazze che oggi era bello gasato e mi ha fatto divertire". Un commento che evidenzia non solo il miglioramento tecnico degli atleti, ma anche lo spirito di squadra e la passione che li anima. Ogni gara è stata un'opportunità di crescita, e i ragazzi e le ragazze hanno risposto con determinazione, migliorando i propri record personali e facendo il massimo in ogni singola prova.

Il bilancio di questi giorni di gare è più che positivo: i nostri giovani nuotatori hanno dimostrato talento, impegno e una grande voglia di crescere, e non vediamo l'ora di seguirli nei prossimi appuntamenti con altrettanta passione ed entusiasmo.