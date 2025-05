Nuoto: Trionfo degli Esordienti dell'Aosta Nuoto a Lodi

C’è qualcosa di magico nell’acqua che scivola tra le corsie della piscina del “3° TLN Swim Race Formula Sprint” di Lodi. Ma a brillare, in questa edizione, non è stata solo l’organizzazione impeccabile dell’evento lombardo, bensì l’intero gruppo Esordienti A dell’Aosta Nuoto, capace di firmare una prestazione da incorniciare.

Guidati dall’instancabile energia del coach Mattia Castiglioni, i giovani valdostani hanno alzato la voce in mezzo a decine di squadre del Nord Italia, portando a casa medaglie, finali e crono da applausi. Un appuntamento che si è trasformato in un banco di prova superato a pieni voti.

“Sono molto soddisfatto della giornata di oggi – ha dichiarato un raggiante Mattia Castiglioni – Gli atleti hanno risposto bene, sia sul piano tecnico che mentale. Alcuni hanno gareggiato fino a otto volte in un giorno, senza mai perdere concentrazione e determinazione. Il livello visto oggi ci dà fiducia per il futuro.”

Tra i risultati che più fanno rumore, spicca quello di Valeria Gutu, autentico talento in rampa di lancio: 1ª nei 50 rana con il tempo di 38”8, dopo aver stampato un favoloso 38”3 in batteria, uno dei migliori tempi nazionali per la sua categoria. Valeria ha nuotato con autorità e stile, lasciando il segno in una gara tutt’altro che semplice.

Non da meno Annamaria Fazari, doppio bronzo: 3ª nei 50 dorso con 37”77 e ancora 3ª nei 100 dorso chiusi in 1’21”66. Una solidità tecnica che si conferma gara dopo gara.

Il settore maschile non è stato da meno: Davide Carere ha strappato un brillante 2° posto nei 100 rana con 1’31”3, mentre Thomas Arghittu ha conquistato il 3° gradino del podio con 1’34”1 nella stessa specialità, a dimostrazione della competitività del vivaio maschile.

“Tra le tante belle prestazioni, spicca anche un crono di livello nazionale nei 50 rana – ha aggiunto Castiglioni – che conferma il valore del lavoro che stiamo facendo. Ora si torna in vasca con entusiasmo e voglia di migliorare ancora.”

Oltre ai medagliati, tanti altri atleti si sono guadagnati l’accesso alle finali delle rispettive specialità, piazzandosi tra i primi otto e contribuendo al successo di squadra. Segnali di un gruppo coeso, affiatato, e sempre più competitivo.

Gli atleti convocati per Lodi sono stati:

Femminile: Chloé D’Herin, Chloé Gerbaz, Francesca Chira, Helene Brunet, Marta Giannelli, Valeria Gutu, Annamaria Fazari, Sofia Lytvinenko.

Maschile: Davide Carere, Gerardo Fazari, Jacopo Daddi, Thomas Arghittu, Vincenzo Caruso.

Il Direttivo dell’Aosta Nuoto ha espresso orgoglio e gratitudine verso atleti, famiglie e staff, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e la crescita collettiva.

Ora lo sguardo si sposta in avanti, verso il prossimo appuntamento: il XVI Trofeo Tricolore, in programma il 10 e 11 maggio a Reggio Emilia, dove saranno protagonisti gli Assoluti del sodalizio valdostano.

Forza Aosta Nuoto, la strada è tracciata: in vasca con grinta, ma anche con il cuore.