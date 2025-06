Aosta Nuoto brilla a Torino: tre finali A e un titolo regionale assoluto

Dal 20 al 22 giugno, la vasca del Palazzetto del Nuoto di Torino ha ospitato uno degli appuntamenti più attesi del calendario natatorio: il Campionato Regionale Assoluto del Piemonte e Valle d’Aosta. A difendere i colori valdostani ci ha pensato l’Aosta Nuoto ASD, che ha schierato quindici atleti, giovani ma determinati, guidati con passione dal tecnico Edoardo Giovannetti.

Un gruppo affiatato, composto da: Alice Baraldi, Corinne Desandré, Petra Favre, Beatrice Mazzone, Maya Melotto Sureda, Elena Navarretta, Alice Padalino, Gaia Valenti, Pietro Cerrato, Matteo Espositi, Davide Merighi, Lorenzo Miserocchi, Tommaso Navarretta, Ismaele Procopio e Mattia Savoia.

Energia e impegno: il gruppo cresce

Il bilancio della trasferta torinese è più che positivo. Miglioramenti cronometrici, numerosi accessi alle finali e tre pass per i Campionati Italiani Estivi sono il frutto di un lavoro quotidiano serio e costante. Nonostante il periodo di “carico” atletico – in vista degli appuntamenti clou della stagione – i ragazzi hanno mostrato tenuta mentale e crescita tecnica.

Parola al coach Edoardo Giovannetti:

“Siamo in una fase intensa della preparazione, ma nonostante la stanchezza i nostri atleti hanno risposto con carattere. Abbiamo centrato tre finali A con Tommaso Navarretta, che ha anche conquistato il titolo regionale assoluto nei 200 rana, e altre tre finali A con Corinne Desandré, che ha nuotato il tempo limite per gli Italiani nei 50 stile. Da segnalare anche tre finali B per Matteo Espositi e le finali giovanili di Merighi e Melotto Sureda.”

I risultati più brillanti

Corinne Desandré è stata tra le protagoniste indiscusse:

5ª nei 50 stile libero con 27”31 (tempo limite per i Campionati Italiani)

7ª nei 100 stile libero con 1’00”23

8ª nei 50 farfalla in 29”68

Tommaso Navarretta ha confermato il suo talento nella rana:

1° nei 200 rana con 2’23”63 (titolo regionale assoluto)

4° nei 100 rana con 1’05”86

7° nei 50 rana in 30”06

Matteo Espositi ha dominato la finale B nei 50 rana:

1° nella B dei 50 rana con 30”34

2° nella B dei 100 rana con 1’07”28

13° nei 200 rana con 2’33”05

Davide Merighi si è fatto valere nella categoria Ragazzi:

5° nei 50 stile libero con 25”35

Maya Melotto Sureda ha chiuso ottava nella stessa finale:

8ª nei 50 stile libero Ragazzi con 29”22

Sguardo verso gli Italiani

Dopo Tommaso Navarretta e Matteo Espositi, anche Corinne Desandré stacca il biglietto per i Campionati Italiani Estivi, a conferma di un gruppo che continua a scalare posizioni non solo in regione, ma anche a livello nazionale.

Un mix di qualità, determinazione e spirito di squadra che, sotto la guida di uno staff competente e appassionato, continua a regalare soddisfazioni al nuoto valdostano.