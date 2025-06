Aosta Nuoto ASD conquista il 4° posto al XXIV Trofeo Internazionale “Città di Loano”

Dal 6 all’8 giugno 2025, l’Aosta Nuoto ASD ha partecipato al prestigioso XXIV Trofeo Internazionale “Città di Loano”, disputato in vasca lunga (50 metri) e riservato a squadre italiane e straniere. Un appuntamento importante che ha visto la partecipazione di 31 squadre, tra cui l’intero gruppo agonistico dell’Aosta Nuoto – dagli Esordienti B fino agli Assoluti – guidato con competenza e passione dai tecnici Edoardo Giovannetti, Federico Gottardi e Mattia Castiglioni.

Grazie a prestazioni convincenti e a una squadra compatta e determinata, l’Aosta Nuoto ha ottenuto un prestigioso 4° posto nella classifica generale per società, confermando l’ottimo momento del movimento natatorio valdostano.

ATLETI CONVOCATI:

Femmine:

Alice Baraldi, Alice Padalino, Alessandra Palma, Alysee Petey, Amelie Camisasca, Annamaria Fazari, Aurora Furfaro, Beatrice Mazzone, Carlotta Santomassimo, Chloé D'herin, Chloé Gerbaz, Francesca Chira, Gaia Cristina Valenti, Giada Griso, Giorgia Albace, Giorgia Cantelli, Giorgia Chicu, Giorgia Vicentini, Ginevra Agrimonti, Greta Vicentini, Helene Brunet, Iris Guglielmo, Isabella Graziella Craciun, Marta Giannelli, Maya Melotto Sureda, Petra Favre, Rebecca Cantelli, Solidea Roggero, Sofia Lytvynenko

Maschi:

Davide Carere, Davide Merighi, Elia Nachtmann, Francesco Amendolia, Gerardo Fazari, Leonardo Xhaferi, Matteo Espositi, Mattia Savoia, Maxim Chuc, Noah Ghignone, Pietro Cerrato, Pietro Viola, Thomas Arghittu, Tommaso Navarretta, Vincenzo Caruso, Yari Nazario Rossan, Ismaele Procopio, Jacopo Daddi.

RISULTATI E MIGLIORI PIAZZAMENTI

ESORDIENTI B

Francesco Amendola

• 10° – 50 rana – 46”27

Rebecca Cantelli

• 11ª – 50 stile libero – 37”15

ESORDIENTI A

Valeria Gutu

• 1ª – 50 rana – 38”63

• 3ª – 200 rana – 3’12”02

• 4ª – 100 rana – 1’28”34

Davide Carere

• 2° – 200 farfalla – 3’13”82

• 3° – 50 rana – 37”99

• 6° – 100 rana – 1’27”38

Annamaria Fazari

• 4ª – 100 dorso – 1’20”40

• 5ª – 50 dorso – 37”53

• 6ª – 50 stile libero – 31”96

• 8ª – 100 stile libero – 1’11”44

Elia Nachtmann

• 4° – 200 dorso – 2’47”79

Staffette

• 5ª – 4×50 misti mista (Nachtmann, Gutu, Carere, Fazari) – 2’24”19

• 9ª – 4×50 stile libero mista (Carere, Nachtmann, Gerbaz, Fazari) – 2’09”60

RAGAZZI

Matteo Espositi

• 1° – 50 rana – 30”59

• 1° – 100 rana – 1’07”06

• 4° – 200 rana – 2’33”73

• 4° – 50 stile libero – 25”95

Davide Merighi

• 2° – 50 stile libero – 25”43

• 4° – 100 stile libero – 56”48

Maya Melotto Sureda

• 4ª – 100 dorso – 1’16”65

• 5ª – 50 dorso – 34”77

• 6ª – 50 stile libero – 29”40

• 6ª – 100 stile libero – 1’04”66

Emma Morsetti

• 5ª – 50 rana – 38”58

ASSOLUTI

Corinne Desandré

• 1ª – 50 farfalla – 29”90

• 2ª – 50 stile libero – 27”78

• 4ª – 100 stile libero – 1’00”63

• 4ª – 100 farfalla – 1’06”81

• 5ª – 200 stile libero – 2’17”81

Tommaso Navarretta

• 1° – 50 rana – 29”93

• 2° – 200 rana – 2’26”07

• 3° – 100 rana – 1’05”66

• 4° – 50 farfalla (Cadetti-Senior) – 27”19

• 7° – 50 stile libero – 25”89

Gaia Cristina Valenti

• 3ª – 50 stile libero – 28”86

• 7ª – 50 farfalla – 30”83

• 7ª – 50 dorso – 33”94

Pietro Cerrato

• 3° – 800 stile libero – 9’03”55

• 4° – 1500 stile libero – 17’37”07

• 7° – 200 stile libero – 2’04”99

Beatrice Mazzone

• 6ª – 50 rana – 36”50

Elena Navarretta

• 8ª – 50 rana – 37”41

• 8ª – 200 rana – 3’01”19

Mattia Savoia

• 4° – 50 stile libero – 25”74

Staffette

• 2ª – 4×50 stile libero mista (Navarretta, Desandré, Savoia, Melotto) – 1’47”19

• 2ª – 4×50 misti mista (Melotto, Navarretta, Desandré, Merighi) – 1’58”91

• 5ª – 4×50 stile libero mista (Valenti, Merighi, Navarretta, Cerrato) – 1’49”12

• 5ª – 4×50 misti mista (Valenti, Mazzone, Espositi, Savoia) – 2’03”77

Commento dei tecnici

“Siamo molto soddisfatti non solo per i piazzamenti, ma per lo spirito di squadra, la crescita tecnica e l’atteggiamento mostrato in gara dai nostri ragazzi. Il gruppo si è dimostrato coeso, compatto e combattivo. Questo risultato è frutto dell’impegno di tutti: atleti, tecnici e famiglie.”

– Edoardo Giovannetti, Federico Gottardi, Mattia Castiglioni

Il presidente Paolo Fazari e tutto il direttivo dell’Aosta Nuoto si congratulano con atleti e allenatori per l’impegno, la grinta e lo spirito di squadra dimostrati in questa prestigiosa manifestazione internazionale. Il risultato di Loano è un importante passo nel percorso di crescita di questa realtà sportiva che rappresenta con orgoglio la Valle d’Aosta in campo nazionale.