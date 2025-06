L'Aosta Nuoto alla Manifestazione Estiva Esordienti A

Nel primo weekend di giugno, tra corsie bollenti e applausi sugli spalti, l’Aosta Nuoto ASD ha fatto tappa al Palazzetto del Nuoto di Torino per la Manifestazione Estiva Esordienti A, portando in vasca un gruppo compatto e motivato di giovani atleti, sotto la guida attenta dell’allenatore Mattia Castiglioni.

Convocati per l’occasione: Davide Carere, Francesca Chira, Chloé D’herin, Annamaria Fazari, Gerardo Fazari, Chloé Gerbaz, Marta Giannelli, Valeria Gutu, Sofia Lytvynenko, Elia Nachtmann, Solidea Roggero.

Tra partenze decise e virate grintose, i ragazzi hanno fatto vedere buone cose. Francesca Chira, classe 2014, ha lasciato il segno nei 100 rana, chiudendo in 1’33”: prima della sua annata, un crono davvero notevole per una giovanissima nuotatrice che promette molto.

Annamaria Fazari ha affrontato quattro gare impegnative – tra cui gli 800 stile libero in cui ha centrato l’11° posto con 11’33”2 – e si è distinta per determinazione e tenuta mentale. Menzione anche per i 200 stile libero, chiusi in 2’36”, che le sono valsi il 9º posto di categoria.

Tra i protagonisti anche Valeria Gutu, che ha centrato un 5º posto nei 100 rana in 1’28”9, migliorandosi in maniera importante in vasca lunga.

Davide Carere, in grande crescita, ha gestito con intelligenza i 200 farfalla (chiusi in 3’08”8, 11º tempo) e si è difeso bene nei 200 misti.

Gerardo Fazari ha dimostrato continuità e voglia di crescere, affrontando con coraggio i 100 dorso, 100 farfalla e 100 stile libero.

Buoni riscontri anche da Elia Nachtmann, efficace nei 200 stile libero e 200 dorso; Chloé Gerbaz, in miglioramento nei 100 rana (1’33”8); e dalle giovanissime Solidea Roggero, Marta Giannelli e Chloé D’herin, che continuano a fare esperienza, mostrando sempre più sicurezza.

Il tecnico Mattia Castiglioni ha commentato così la trasferta torinese: “Quella di oggi è stata una tappa di passaggio in vista dell’importante appuntamento del prossimo weekend a Loano. I nostri atleti si sono messi alla prova in gare impegnative, spesso nuove, sperimentando tattiche differenti con l’obiettivo di crescere e acquisire consapevolezza. Seppur un po’ appannati nelle prove sprint, dove il carico si è fatto sentire, il gruppo ha mostrato grinta, spirito di adattamento e voglia di mettersi in gioco.”

Soddisfatto anche il presidente Paolo Fazari, che ha voluto sottolineare l’atteggiamento positivo e il clima di squadra: “Siamo molto contenti non solo dei tempi registrati, ma soprattutto dell’impegno, della concentrazione e dello spirito con cui i ragazzi hanno affrontato la manifestazione. C’è un bel clima nel gruppo, e questo fa la differenza. Continuiamo così: tappa dopo tappa, bracciata dopo bracciata.”

Ora lo sguardo è già rivolto al Meeting di Loano, in programma il 6-8 giugno, dove tutta la squadra – dagli Esordienti B fino agli Assoluti – sarà impegnata in uno degli appuntamenti clou della stagione. A luglio, infine, l’obiettivo si sposterà sui Campionati Regionali di Categoria.

L’Aosta Nuoto c’è. E continua a crescere.