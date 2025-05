Aosta Nuoto protagonista a Reggio Emilia: podi e ottime prestazioni per i giovani valdostani

Due giornate intense, quelle vissute a Reggio Emilia, dove il nuoto valdostano ha dimostrato ancora una volta di poter dire la sua anche in mezzo ai grandi club italiani. A trascinare la spedizione dell’Aosta Nuoto, un gruppo affiatato e ben preparato, capace di raccogliere risultati di primo piano e trasmettere entusiasmo dentro e fuori dalla vasca.

Tra i protagonisti assoluti della manifestazione spicca Tommaso Navarretta, autore di una tripletta d’oro da manuale nella rana juniores: 29"6 nei 50, 1'05"9 nei 100 e 2'24"7 nei 200, tempi che lo proiettano tra i migliori interpreti della specialità a livello nazionale.

Non è stato da meno Matteo Espositi, che ha letteralmente dominato la rana ragazzi, centrando l’oro nei 50 (29"8) e nei 100 (1'07"7), e sfiorando la tripletta con un bel argento nei 200 (2'30"7).

Spettacolare anche la prestazione di Maya Melotto Sureda, che si mette al collo l’oro nei 50 dorso ragazze (33"9), il bronzo nei 100 stile (1'03"13) e sfiora il podio nei 50 stile (4ª in 28"9) e 100 dorso (8ª in 1'15"6). Una vera garanzia per il futuro del nuoto femminile valdostano.

Molto bene anche Corinne Desandré, capace di salire sul terzo gradino del podio nei 100 farfalla juniores (1'07"4) e di chiudere 6ª nei 50 farfalla (29"7) e nei 100 stile (1'01"8), confermando la sua versatilità.

Tra gli uomini, buone prove anche da parte di Davide Merighi, 5° nei 50 stile (25"51) e nei 100 stile (56"4), prestazione che gli vale l’accesso alla finale, dimostrando una crescita costante.

Da segnalare anche la prova solida di Beatrice Mazzone, che si è guadagnata due finali nella rana assoluti: 50 rana e 100 rana (1'23"5), oltre a un 8° posto nei 200 rana (3'06"7).

Molto positivo, dunque, il bilancio complessivo della spedizione valdostana. I tecnici Edoardo Giovannetti e Federico Gottardi, soddisfatti, sottolineano non solo i risultati ma soprattutto l’atteggiamento in vasca, l’unione del gruppo e la capacità di tenere alta la concentrazione in ogni gara.

Convocati in categoria Assoluti per Aosta Nuoto: Tommaso Navarretta, Matteo Espositi, Maya Melotto Sureda, Corinne Desandré, Beatrice Mazzone, Davide Merighi, Lorenzo Kwesi Miserocchi, Gaia Cristina Valenti, Alice Baraldi, Emma Morsetti, Giada Griso, Petra Favre, Ginevra Grosso, Greta Vicentini.

Un gruppo ampio e motivato, pronto a crescere ancora. E se queste sono le premesse, la stagione promette scintille.