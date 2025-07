Aosta Nuoto in corsia: giovani in crescita, emozioni e medaglie regionali

C’è qualcosa di profondamente umano nel nuoto: il silenzio ovattato sott'acqua, la fatica che si mescola alla grazia, il cronometro che non perdona ma che, a volte, regala sogni. E nei due weekend di luglio, alla piscina del Palanuoto di Torino, gli atleti dell’Aosta Nuoto hanno dimostrato di avere cuore, testa e tanta voglia di migliorarsi.

Guidati da Edoardo Giovannetti e Federico Gottardi – che non sono semplici coach ma veri punti di riferimento – i ragazzi e le ragazze della squadra valdostana hanno preso parte ai Campionati Regionali di Categoria, prima con i più giovani della categoria Ragazzi (11-13 luglio), poi con i Juniores, Cadetti e Seniores (18-20 luglio). Due spedizioni, due prove di maturità, due racconti pieni di fatica e soddisfazione.

Tra i ragazzi, a brillare sono stati Matteo Espositi (nella foto) – argento nei 100 rana in Finale A (1'06"79) e doppio secondo posto nei 200 rana e nella Finale B – e Maya Melotto Sureda, seconda nei 50 e 100 stile libero, sempre in Finale B. La giovane pattuglia – Alice Baraldi, Giada Griso, Emma Morsetti, Alice Padalino, Greta Vicentini, Maxim Chuc – ha retto bene il confronto con avversari spesso fisicamente più maturi. “C'è da lavorare, ma c’è tanta stoffa – mi racconta uno dei tecnici – e soprattutto si vede la voglia, quella non si allena, o ce l’hai o no”.

Nei più grandi, il gruppo ha risposto con una grinta sorprendente: Pietro Cerrato ha portato a casa un oro nei 1500 stile libero (17'34"11) e un argento negli 800, mentre Tommaso Navarretta, oltre a una bellissima medaglia d’argento nei 200 rana, ha sfiorato il podio nei 50 e 100 rana. Bene anche Corinne Desandré, terza nei 50 farfalla e competitiva nelle altre prove di stile libero.

“Siamo contenti perché questi risultati non arrivano per caso. Sono ore e ore in vasca, weekend sacrificati e una grande intesa tra atleti e staff tecnico – mi confida a fine gara un genitore visibilmente emozionato – e questi ragazzi crescono insieme, si fanno forza a vicenda”.

Oltre alle medaglie e ai cronometri, quello che conta è l’esperienza. Per molti di questi giovani, affrontare competizioni regionali è un banco di prova fondamentale. Non solo per migliorarsi, ma per scoprire di avere dentro quella scintilla che spinge a non mollare.

E ora? Ora si guarda avanti: Corinne Desandre', Matteo Espositi e Tommaso Navarretta saranno protagonisti ai Campionati Italiani di Categoria a Chianciano Terme, nella prima settimana di agosto. Un appuntamento importante, dove si misureranno con il gotha del nuoto giovanile nazionale.

L’Aosta Nuoto, dal canto suo, esprime soddisfazione e orgoglio: “Siamo felici dei risultati, ma soprattutto dell’atteggiamento – si legge nella nota della società – questi ragazzi sono il nostro presente e il nostro futuro. Continuiamo a investire su di loro con passione e competenza”.

Atleti Convocati

Categoria Ragazzi:

Alice Baraldi, Giada Griso, Maya Melotto Sureda, Emma Morsetti, Alice Padalino, Greta Vicentini, Maxim Chuc, Matteo Espositi.

Categoria Juniores-Cadetti-Seniores:

Corinne Desandre', Petra Favre, Aurora Furfaro, Beatrice Mazzone, Elena Navarretta, Giorgia Vicentini, Pietro Cerrato, Lorenzo Kwesi Miserocchi, Tommaso Navarretta, Mattia Savoia.

Avanti così! Perché lo sport vero non è fatto solo di medaglie, ma di percorsi. E quelli dell’Aosta Nuoto stanno tracciando una rotta chiara, onesta, emozionante.