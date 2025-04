Atletica: Spettacolo per il Grand Prix Esordienti 2025

Ritorna la stagione outdoor su pista anche in Valle d’Aosta. I primi a scendere sul campo dello stadio Crestella di Donnas sono stati gli esordiente maschili e femminili per la prima prova del Grand Prix Esordienti 2025. Il programma gare prevedeva un triathlon per gli esordienti 10 anni (E10) composto da 50 m, salto in lungo (EF) o salto in alto (EM) e 300 m. Per le categorie più piccole, esordienti 5 e 8 anni, il triathlon prevedeva come prima prova i 40 m, poi il lancio del vortex ed infine i 300 m.

La classifica femminile EF10 ha incoronato la campionessa Alice Jacquemin (2015, Atl. Sandro Calvesi) che ha vinto con 146 punti totali: 50 punti nei 50 m (1a in 8"30), 46 punti nel salto in lungo (3a con 3,49 m) e 50 punti sui 300 m (1a in 52"18). Argento per Rhianna Testolin (2014, Atl. Cogne Aosta) con 144 punti: 48 punti nei 50 m (2a in 8"43), 48 nel lungo (2a con 3,56 m) e 48 punti nei 300 m (2a in 53"03). A completare il podio è Iris Van Houten (2015, Atl. Pont Donnas) con 140 punti: 46 punti nei 50 m (3a in 8"54), 50 nel lungo (1a con 3,67 m) e 44 punti sui 300 m (4a in 57"40). La classifica maschile EM10 ha visto al primo posto Davide Ventrice (2014, Atl. Sandro Calvesi) con 148 punti totali: 50 punti nei 50 m (1o in 8"08), 48 nel salto in alto (2o con 1,11 m) e 50 punti sui 300 m (1o in 50"31). Secondo posto per Leonardo Bertucci (2015, Atl. Pont Donnas) con 132 punti: 48 punti nei 50 m (2o in 8"16), 36 nel salto in alto (7o con 1,00 m) e 48 punti nei 300 m (2o in 53"35). Terzo posto per Manuel Atzei (2014, Atl. Pont Donnas) con 130 punti: 46 punti nei 50 m (3o in 8"20), 38 nel salto in alto (7o con 1,00 m) e 46 punti nei 300 m (3o in 53"68).

A vincere nella categoria EF8 è Emilie Fontan Tessaur (2016, Atl. Pont Donnas) con 150 ottenuti nelle 3 prove del triathlon (50 punti nei 40 m vinti in 7"15, 50 punti nel vortex vinti con 11,29 m e 50 punti nei 300 m vinti in 56"72). 2o posto per Gigliola Serra (2017, Atl. Cogne Aosta) con 136 punti ottenuti: 44 nei 40 m (4a in 8"07), 44 nel vortex (4a con 9,38 m) e 48 nei 300 m (2a in 1’05"11). Al 3o posto si è classifica Elodie Bieller (2016, Atl. Sandro Calvesi) con 126 somma dei 48 punti nei 40 m (2a in 7"93), 34 nel vortex (9a con 7,90 m) e 44 sui 300 m (4a in 1’06"79). La classifica maschile E8 ha visto al primo posto Noah Mongiovetto (2016, Atl. Pont Donnas) con 142 punti totali: 46 punti nei 40 m (3o in 7"48), 50 punti nel vortex (1o con 20,0 m) e 46 sui 300 m (3o in 58"52). Argento per Ethan Ruffino (2016, APD Pont-Saint-Martin) con 138 punti sommati tra i 50 dei 40 m (1o in 7"41), 38 del vortex (7o con 14,27 m) e i 50 dei 300 m (1o in 56"83). Ultimo gradino del podio per Filippo Orlandi (2017, Atl. Sandro Calvesi) con 138 punti: 48 nei 40 m (2o in 7"47), 42 nel vortex (5o con 15,67 m) e 48 punti sui 300 m (2o in 57"88).

Nella categoria EF5 a vincere è Marta Colliard (2018, Atl. Pont Donnas) con 82 punti totali: 26 punti nei 40 m (13a in 9"48), 30 punti nel vortex (11a con 6,63 m) e 26 punti nei 300 m (13a in 1’29"63). Il 2o posto negli EF5 va a Amy Martignene (2019, Atl. Sandro Calvesi) con 74 punti: 24 nei 40 m (14a in 9"68), 26 nel vortex (13a con 6,25 m) e 24 sui 300 (14a in 1’37"80). La classifica maschile EM5 ha visto al primo posto Alexander Duc (2018, Atl. Sandro Calvesi) con 50 punti totali: 14 punti nei 30 m (8"93, 19o ), 18 punti nel salto in lungo (11,30 m, 17o ) e 18 punti sui 400 m (1’11"70, 17o ). 2o posto per Martin Roveyaz (2018, Atl. Cogne Aosta) con 34 punti: 8 nei 30 m (9"31, 22o ), 16 nel salto in lungo (9,60 m, 18o ) e 10 sui 400 m (1’20"78, 21o ). 3o posto per Gioele Lucente (2018, Atl. Pont Donnas) con 32 punti: 12 nei 30 m (8"98, 20o ), 4 nel salto in lungo (5,89 m, 24o ) e 16 punti sui 400 m (1’12"15, 18o ).