Ginnastica AF: Con le parallele di Annie Desandré (Olimpia) l’Energym promossa in Serie B

Questo fine settimana, due ginnaste dell'Olimpia Aosta hanno partecipato alla terza prova del Campionato di Serie C a Padova, e la competizione ha regalato risultati sorprendenti. Un successo straordinario è arrivato per la società Energym di Bologna, che, grazie anche alla prestazione di Annie Désandré, ha conquistato la promozione in Serie B per il 2026. Annie, che gareggiava come prestito alle parallele per la società emiliana, ha dato un contributo fondamentale, dimostrando di essere tornata in perfetta forma dopo un lungo stop agonistico a causa di un infortunio. La sua performance ha giocato un ruolo cruciale nel risultato finale, che ha permesso all’Energym di vincere anche questa terza prova, consolidando la promozione.

Claire Savoye – prima a destra – con le compagne del CH4

Nel frattempo, l’altra ginnasta di casa Olimpia, Claire Savoye, ha gareggiato su tutti e quattro gli attrezzi in prestito alla società CH4 di Torino, che ha chiuso la competizione in ottava posizione. Claire ha mostrato grande determinazione, partecipando a un evento di alto livello, e contribuendo al buon piazzamento della sua squadra.

Le allenatrici Federica Vinante e Claudia Iacona si sono dichiarate soddisfatte dell’esperienza, evidenziando come le ragazze siano pronte a tornare in palestra per allenarsi in vista dei prossimi obiettivi. Un fine settimana di grande soddisfazione per la ginnastica artistica femminile, che ha visto le nostre atlete brillare e raggiungere importanti traguardi.