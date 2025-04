Ciclismo: Nicole Pesse trionfa a Maser nella terza tappa dell'Italia Bike Cup

Nicole Pesse ha trionfato nella terza tappa del circuito Italia Bike Cup, disputata oggi a Maser (Treviso). La vittoria della rider del Cs Carabinieri è arrivata con un tempo di 1 ora 36 minuti e 37 secondi, precedendo Lucrezia Braida (Ktm-Protek-Elettrosystem) e Giada Martinoli (Cs Carabinieri), rispettivamente al secondo e terzo posto. Nella categoria maschile, successo per Filippo Fontana (Cs Carabinieri), che ha completato la gara in 1 ora 30 minuti e 17 secondi. Gabriel Borre (Beltrami Tsa) ha chiuso al 12° posto, risultando quinto tra gli Under 23.

Nella gara Juniores Donne, Elisa Giangrasso (Ktm-Protek-Elettrosystem) ha conquistato un ottimo quarto posto con un tempo di 1 ora 9 minuti e 7 secondi, in una gara vinta da Nicole Azzetti (Team Guerrini). In campo maschile, il successo è andato a Ettore Fabbro (Ktm-Protek-Elettrosystem), mentre Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta) si è piazzato all’ottava posizione. Altri atleti del team Gs Lupi hanno ottenuto buoni piazzamenti, con Thierry Phikippot al 20° posto e Erik Henriod al 33°.

Domani, il programma della manifestazione prevede la partecipazione delle categorie giovanili. Gli Allievi e gli Esordienti, sia nel primo che nel secondo anno, saranno i protagonisti, con le gare che inizieranno alle 9 del mattino e proseguiranno durante tutta la giornata.

Nel frattempo, nella 27° edizione dell’Xco Kamenjak Rocky Trails, svoltasi a Premantura in Croazia, Alessandro Fantone (Cicli Lucchini) ha ottenuto un ottimo quarto posto, completando la gara in 58 minuti e 1 secondo. La vittoria è andata allo sloveno Jaka Utranker, con un tempo di 55 minuti e 37 secondi.