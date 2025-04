Claire Savoye e Annie Desandré (Olimpia) all’ultima prova di Serie C

Si svolgerà questo fine settimana a Padova la terza e ultima prova del Campionato di Serie C. Le tre squadre vincitrici delle singole fasi interregionali conquisteranno direttamente la promozione al circuito di Serie B.

In campo anche due ginnaste dell’Olimpia Aosta: Claire Savoye gareggerà ai quattro attrezzi in prestito alla società CH4 di Torino e Annie Desandré si esibirà a parallele in prestito all’Energym di Bologna, che nelle due precedenti tornate si era piazzata sul primo gradino del podio.

Una bella esperienza per le due giovani atlete valdostane, che si metteranno ancora una volta alla prova in questo importante circuito.