Le giovanissime della Gym Aosta alla seconda Prova Campionato del Regionale Individuale LB1

Sabato 29 Marzo sono scese in pedana a Chivasso per la 2° prova del Campionato Regionale Individuale LB1 le giovani ginnaste della sezione di ginnastica ritmica della Gym Aosta, guidate dalle allenatrici Valentina Lampis e Giorgia Righi.

Questi i risultati:

Allieve 1° fascia:

sale sul podio al 3° posto Ilaria Sammarini (Corpo Libero e Palla) con un totale di 17.100, seguita al 6° posto da Amelie Tomas (Corpo Libero e Fune) con punteggio di 16.625, al 7° da Amanda Girasole (Corpo Libero e Fune) con totale di 16.600, da Evelyn Amoroso 8° (Corpo Libero e Fune) con punti 16.425 e da Noomi Liporace 15° (Corpo Libero e Clavette) con 15.400

Allieve 2° fascia:

Jislaine Paternolli Gerard (Corpo Libero e Palla) si piazza in 9° posizione per un totale di punti 17.850, 24° Matilda Lazzaro (Corpo Libero e Cerchio) per un totale di 16.600, 26° Linnea Coda (C. Libero e Palla) con 16.225, 36° Francesca Lucia Raso (Fune e Palla) con 15.600

Termina con questa prova la fase regionale del Campionato che vedrà le ginnaste gareggiare nella finale nazionale di Rimini