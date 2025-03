Ginnastica AM: Mattia Coutandin e Eric Mombelli protagonisti al campionato di eccellenza

Una prova davvero positiva per i ginnasti dell’Olimpia, Mattia Coutandin ed Eric Mombelli, che domenica hanno preso parte alla seconda e ultima prova del Campionato di Eccellenza di ginnastica artistica maschile, tenutasi a Mortara. Entrambi hanno ottenuto risultati eccellenti, confermando il loro talento e impegno nelle competizioni di alto livello.

Nella classifica All Around, che prende in considerazione i sei attrezzi, Mattia Coutandin ha conquistato un meritatissimo terzo posto, mentre Eric Mombelli ha sfiorato il podio, chiudendo al quarto posto, con soli tre decimi di punto di distacco dal bronzo. Un risultato che dimostra la preparazione e la determinazione dei due ginnasti valdostani.

Ma non sono solo le posizioni nella classifica generale a parlare del loro valore. Anche nelle singole specialità, i due atleti si sono distinti, portando a casa numerosi podi. A corpo libero, Mattia ha ottenuto il secondo posto, mentre Eric ha chiuso al quarto. Al cavallo con maniglie, Eric ha trionfato, conquistando la medaglia d'oro, mentre Mattia ha ottenuto il terzo posto. Agli anelli e al volteggio, Mattia si è piazzato quinto e Eric sesto, mentre alle parallele e alla sbarra, Mattia ha conquistato il terzo posto e Eric il quarto.

Purtroppo, durante la competizione, il compagno di squadra Gabriele Mordenti è stato costretto a rinunciare per un’indisposizione, ma il supporto reciproco tra i ginnasti ha permesso di mantenere alta la qualità delle prestazioni.

Il tecnico Andrea Dondeynaz si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti, sottolineando il grande impegno e la costanza dei suoi atleti. Questo successo rappresenta un’ulteriore conferma del talento e del duro lavoro che i ginnasti valdostani stanno mettendo nel loro percorso sportivo.