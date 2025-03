Ginnastica M: L' Olimpia in gara a Mortara con tre ginnasti per il titolo regionale di eccellenza

I tre moschettieri dell’Olimpia sono pronti ad affrontare la seconda e ultima prova del Campionato Individuale di Eccellenza, che si terrà domenica a Mortara. Dopo una prima prova entusiasmante, in cui hanno conquistato medaglie in ogni disciplina, Mattia Coutandin, Eric Mombelli e Gabriele Mordenti torneranno in campo con determinazione per continuare a dimostrare il loro talento.

Accompagnati dal tecnico Andrea Dondeynaz, i tre atleti, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2012, eseguiranno esercizi su tutti e sei gli attrezzi olimpici: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra. La somma dei punteggi ottenuti su ciascun attrezzo determinerà il campione regionale all around di Piemonte e Valle d'Aosta.

La competizione promette di essere intensa, con i ginnasti dell’Olimpia pronti a dare il massimo per raggiungere risultati eccellenti. L’evento rappresenta un’importante opportunità per testare le loro capacità, ma anche per continuare a crescere come atleti in una delle discipline più affascinanti e complesse dello sport.