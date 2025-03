Ginnastica artistica femminile: Buona prova delle allieve Olimpia nel campionato Silver, Oro per Aurora Mileto

Si è svolta ieri a Torino la seconda prova del Campionato Individuale Silver LD, che ha visto in pedana per l'Olimpia Aosta tre ginnaste che si sono cimentate sui quattro attrezzi.

Nella categoria A5 (classe 2012) è scesa in pedana Luna Donatelli Marquet che eseguendo una gara pulita ha conquistato la 6^ posizione a solo un punto dalla prima classificata.

Nella categoria A3 (classe 2014) Aurora Mileto con 4 esercizi puliti e senza errori ha dominato la gara vincendo uno splendido oro, mentre la sua compagna Lucrezia Luboz ha chiuso in 5^ posizione ai piedi del podio a causa di qualche errorino dovuto alla forte emozione.

Soddisfatte allenatrici e atlete del lavoro svolto, ma pronte a tornare in palestra per migliorare ancora di più.