Quattro ginnaste del Club des Sports a Saluzzo per la prova del Campionato di Insieme Silver

Il 22 marzo 2025, le ginnaste del Club des Sports di Aosta sono state protagoniste a Saluzzo nella prima prova del Campionato di Insieme Silver LC2 e LE2, un’importante competizione che ha visto coinvolte diverse squadre provenienti da tutta Italia. Le atlete valdostane si sono distinte, ottenendo ottimi risultati nelle rispettive categorie.

Nella categoria LE2, riservata alla fascia Open, grande soddisfazione per Alysèe Casula e Manuela Fianco, che hanno conquistato il primo posto con un punteggio di 10,525. Un risultato che ha dimostrato l'ottima preparazione delle ginnaste, capaci di esibirsi con grinta e precisione. La performance impeccabile delle due atlete ha permesso loro di primeggiare in una competizione di alto livello.

Nella gara LC2, invece, la coppia Open formata da Alessia Fratini e Madlynn Marie Hoy ha conquistato la nona posizione con un punteggio di 7,775. Pur non riuscendo a salire sul podio, le due ginnaste hanno dato prova di impegno e determinazione, dimostrando di essere pronte a lavorare per migliorarsi nelle prossime competizioni. La vittoria nella categoria LC2 è andata alla formazione Relevè, che ha totalizzato 10.100 punti, seguita da Cameri con 9,775 e da un'altra coppia di Relevè con 9,600.

Questi risultati rappresentano un ottimo punto di partenza per le ginnaste del Club des Sports, che continuano a crescere e a consolidare la loro presenza nel panorama nazionale della ginnastica artistica. L’esperienza acquisita in questa prova sarà senza dubbio fondamentale per le future gare e per il miglioramento continuo delle prestazioni individuali e di squadra.