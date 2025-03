Ginnastica AF: Rosset e Chiumello affrontano l'ultima tappa dei Campionati Nazionali di Serie A e B

Questo fine settimana, Desio è il palcoscenico dell'ultima tappa dei Campionati Nazionali di ginnastica artistica femminile, valida per le Serie A e B. Un evento cruciale che deciderà le promozioni e le retrocessioni tra le squadre, sulla base dei punteggi ottenuti nelle tre prove del torneo.

In gara ci sono anche due atlete dell'Olimpia Aosta, Fatima Rosset e Sofia Chiumello, pronte a sfidarsi e a dare il massimo in questa tappa finale. Fatima, in prestito al Gruppo Sportivo Audace, compete nella Serie B, mentre Sofia, parte della squadra Gal Lissone, gareggia nella Serie A1.

Fatima Rosset

La tensione è palpabile, poiché questo appuntamento finale è determinante per le sorti delle squadre, con il risultato che sarà frutto della somma delle due migliori performance su tre. Ma, nonostante la pressione, sia Fatima che Sofia arrivano a questa prova con una grande determinazione, consapevoli dell'importanza di ogni singolo movimento. Le due ginnaste, che hanno lavorato duramente per arrivare fino a questo punto, sono pronte a mettere in campo tutta la loro esperienza e il loro talento per affrontare al meglio questa sfida decisiva.

L'evento di Desio rappresenta quindi una giornata importante non solo per le ginnaste, ma anche per tutte le squadre coinvolte, che si giocheranno le ultime chance per raggiungere obiettivi ambiziosi in un campionato che ha visto finora esibizioni spettacolari e di alto livello.