Atletica: Campionati Italiani di Cross a Cassino

Storico e importante risultato per i valdostani agli Italiani di Cross 2025 di Cassino andati in scena sabato 15 e domenica 16 marzo. La rappresentativa valdostana cadetti, formata da Christophe Vierin (2010, Atl. Sandro Calvesi), Tobia Boldrini (2010, Atl. Sandro Calvesi), Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) e Luca Beltramelli (2010, Atl. Monterosa Fogu Arnad), torna a casa con un pesante 8o posto ottenuto con 281 punti. I giovani valdostani si sono lasciati alle spalle regioni come Trentino e Sicilia, rispettivamente 3a e 5a nella passata edizione dei campionati, e sono arrivati a 3 punti dal Lazio (4o nella passata edizione). A distinguersi è stato sicuramente Christophe Vierin (2010, Atl. Sandro Calvesi) riuscendo ad entrare nella Top 10 con il 7o posto conquistato 9’56" nella gara da 3km arrivando a solo 1’ dal 6o Pietro Carlo Milano (2010, Piemonte) e 2" dal 5o Cristian Menozzi (2010, Emilia Romagna), portando alla squadra 94 preziosissimi punti. Durante la gara Vierin si è messo subito nel gruppo di testa mantenendo la 4a e poi la 5a posizione per quasi tutta la gara, venendo superato solo nella sezione terminale del percorso. Non da meno i posizionamenti degli altri componenti della squadra, tutti entro la 100a posizione (totale 174 par- tecipanti) con il 23o posto di Tobia Boldrini (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 10’13" (80 punti), il 34o di Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 10’19" (71 punti) e il 90o di Luca Beltramelli (2010, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 10"52’ (36 punti). Le cadette hanno portato a casa la 16a posizione di squadra con 118 punti.

Nel cross da 2km la migliore anche se solo per 1" è stata Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) 109a in 8’01" (31 punti), seguita da Merilin Mortara (2011, Atl. Sandro Calvesi) 112a, Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi) 113a e Magali Cuneaz (2010, Atl. Sandro Calvesi) 114a tutte in 8’02" separate da meno di un secondo portando rispettivamente 30, 29 e 28 punti.

Nella classifica combinata cadetti e cadette la Valle D’Aosta ha conquistato con 399 punti la 12a posizione che rappresenta il miglior posizionamento mai ottenuto da una rappresentativa cadetti/e al campionato di cross per regioni.

Nel cross assoluto maschile da 10 km Diego Yon (2003, Atl. Pont Donnas) è 91o in 33’34". Yon, ancora promessa, nella classifica di categoria si è preso la 18a posizione. Della stessa squadra Mikael Mongiovetto (1984, Atl. Pont Donnas) si è classificato al 171o posto in 35’19" davanti a Niccolò Giovanetto (2001, Atl. Pont Donnas) 205o in 36’01". Al femminile, nel cross da 8km, la migliore è stata Tetiana Gamera (1983, Atl. Sandro Calvesi) 69a in 32’36" seguita da Roberta Cuneaz (1972, Atl. Sandro Calvesi) 134a in 35’07" e da Helène Bringhen (1999, Atl. Sandro Calvesi) 137a in 35’11".

Per il campionato di società i punti di Yon, Mongiovetto e Giovanetto hanno permesso all’Atl. Pont Donnas di classificarsi al 36o posto. La squadra femminile della calvesi invece si è presa la 24a posizione.

Il 90o posto di Gabriele Saba (2006, Atl. Cogne Aosta) è il miglior posizionamento di un valdo- stano nella categoria Juniores. L’ottocentista della Cogne ha concluso la gara di 8km in 29’08". Poco distante, in 94a posizione di è posizionato Etienne Verraz (2006, APD Pont-Saint-Martin) in 29’11". A seguire si sono classificati in 120a posizione Mathieu Cretier (2006, APD Pont- Saint-Martin) in 29’42", 148o Etienne Mappelli (2007, Atl. Cogne Aosta) in 31’04", 149o Remy Sedran (2006, APD Pont-Saint-Martin) in 31’15" e 173o Andrea Carrozzino (2006, Atl. Cogne Aosta) in 32’39". Al femminile nel cross da 6km Martina Milani (2007, Atl. Cogne Aosta) è 81a in 27’13" e Eleonora Cordone (2006, Atl. Cogne Aosta) 111a in 31’58".

Nella classifica dei CdS l’APD Pont-Saint-Martin si prende la 23a posizione, mentre l’Atl. Cogne Aosta è 27a.

Nella categoria Allievi il miglior posizionamento l’ha ottenuto Semmi Mortara (2009, Atl. Sandro Calvesi) con la 72a posizione in 17’37" nella gara da 5km. Cristian Gabriel Pivot (2009, Atl. Sandro Calvesi) ha concluso in 116a posizione con il tempo di 18’06", Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) ha strappato il 184o posto in 18’45", Etienne Chenal (2008, Atl. Sandro Calvesi) è 236o in 19’18" e 278o Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Martin) in 20’11".

Tra le allieve, nella gara da 4km, miglior posizionamento per Sylvie Vallet (2008, Atl. Cogne Aosta) 67a in 16’36". Al 129o posto si è classificata Sara D’aprile (2008, Polisportiva Sant’orso Aosta) che ha concluso con il tempo di 17’44" e al 157o posto Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl. Pont Donnas) in 18’35".

Con i risultati di Morata, Pivot e Chenal la squadra dell’ Atl. Sandro Calvesi è 34a nella clas- sifica dei Campionati di Società Allievi.

Gli altri valdostani

A Cassino anche molti altri valdostani tesserate per squadre fuori regione. Tra questi spicca il risul- tato di squadra di Laura Segor. La squadra composta da Asia Prenzato, Sonia Mura, Laura Segor e Federica Baldini, tutte tesserate per il CUS Pro Patria Milano, hanno ottenuto l’argento nella staffetta 4x1 giro con il tempo di 29’06".

Nella gara assoluta maschile Renè Cuneaz (1988, G.P. Parco Alpi Apuane) si è classificato al 28o posto in 31’52". Jean Pierre Vallet (2002, G.P. Parco Alpi Apuane) è 64o in 33’10". Al femminile nella gara da 8km Axelle Vicari (2003, G.S. Orecchiella Garfagnana) è 46a in 31’41".

Nella gara di cross corto assoluto (3km) Loic Proment (2004, G.P. Parco Alpi Apuane) finisce in 16a posizione con il crono di 9’15".

I commenti degli atleti

Cristina Ratto, Fiduciario Tecnico, entusiasta del risultato della rappresentativa, dice: "Un risultato di squadra che posso tranquillamente definire storico per la Valle d’Aosta. Un 12o posto finale nella classifica combinata (Cadette + Cadetti) che ha sorpreso un po’ tutti a cominciare anche dai nostri cugini piemontesi che hanno vinto la classifica, ma che non hanno mancato di farci i complimenti. A fare da traino a questo risultato il piazzamento della squadra maschile (8 posto) che nella specifica classifica ha preceduto regioni blasonate come il Veneto, classificandosi a ridosso del Lazio. A livello individuale grandissima prestazione per il cadetto Christophe Vierin classificatosi al 7o posto che a memoria penso sia uno dei migliori risultati mai ottenuti in questa rassegna per questa categoria. Vorrei fare infine i complimenti a tutte gli atleti di questa rappresentativa che con il loro impegno ci hanno portato così in alto. Insieme a loro vorrei anche ringraziare le società valdostane ed i tecnici che seguono questi ragazzi con costanza e dedizione."

Crsitophe Vierin sul suo ottimo risultato dice: "Sono contento della mia prestazione al mio primo campionato italiano di cross, è stato emozionante vestire la maglia della nostra regione e confrontarmi con i migliori atleti della mia categoria. Complessivamente sono contento di essere riuscito a tenere un buon ritmo nel gruppo di testa anche se gli ultimi 500 metri mi hanno messo a dura prova. Colgo loccasione per fare i complimenti anche ai miei compagni di squadra e per ringraziare la Fidal VDA per questa magnifica esperienza."

Diego Yon commenta: "Gara molto dura, però molto divertente. Sono soddisfatto di come sia andata. Oggi avevo solo l’obiettivo di correre forte."

Niccolò Giovanetto racconta: "Partenza conservativa, per provare a recuperare più posizioni pos- sibili nella seconda parte di gara. Risultato un po’ deludente, ma i cross sono così. Ora testa alla stagione estiva."

Mikael Mongiovetto soddisfatto dice: "Gara come sempre impegnativa con livello medio decisa- mente alto. Sempre bellissimo potersi confrontare con tanti altri bravi atleti. Sono contento del mio risultato a conferma di un inverno proficuo. Devo ringraziare i due giovanotti che mi danno tanta motivazione."

Semmi Mortara felice del suo piazzamento racconta: "La gara è andata bene, sono riuscito a re- cuperare posizioni anche con una partenza non ottimale. Mi è piaciuto correre a questo livello alto. Come obiettivo avevo di divertirmi in primis e di confrontarmi con atleti forti provenienti da tutta Italia. Sono comunque soddisfatto: mentre correvo pensavo di essere molto più indietro rispetto a come mi sono piazzato e anche se la posizione non è delle migliori eravamo in tanti e l’anno scorso sono andato peggio e quindi ho visto un bel miglioramento."

Cecilia Lazzarin sulla sua prestazione commenta: "Sono molto contenta di essere riuscita a parte- cipare a questi campionati italiani e mi sono divertita, nonostante non sono pienamente soddisfatta della mia gara è stata una bellissima esperienza".

Magali Cuneaz commenta: "I campionati italiani sono stati un’esperienza unica sia per la gara sia per l’esperienza in generale con i miei compagni di squadra. Sono proprio contenta di aver parteci- pato anche quest’anno!!! Sulla gara sono abbastanza contenta, ma avrei voluto fare ancora meglio, però ho dato tutta me stessa."

Sulla sua gara Abigail Martinet commenta: "Sono contenta di essere riuscita di nuovo a partecipare ai campionati italiani di cross a Cassino, ed è stata una bella gara e una bell’esperienza. Non so- no pienamente soddisfatta della classifica, ma sono contenta di aver abbassato il mio tempo di gara".

Merilin Mortara dice: "La posizione non è stata molto alta però sono contenta per il tempo e per essere la prima volta sono molto felice. Inoltre, è stata davvero una fantastica esperienza e mi sono divertita molto."

Luca Beltramelli racconta: "Quest’esperienza a Cassino è stata molto bella e divertente soprat- tutto per la gara, ma anche per la trasferta con i compagni. Rappresentare la mia regione è stato molto bello e in sé la gara è andata bene. Sono partito molto forte, forse anche troppo, infatti ho patito molto l’ultimo chilometro. Ci tenevo inoltre a fare ancora i complimenti al mio compagno Christophe che ha avuto un’ottima prestazione."

Sulla sua gara Armin Blanc racconta:"Sono molto contento della mia prestazione di oggi e di come ho gestito la gara essendo stato un percorso un po’ difficile, salita e discesa e fango. Sono molto felice della mia posizione essendo una gara dura e lunga. Ringrazio i miei compagni di squadra che ci siamo sostenuti a vicenda e ci siamo dati la carica."

Tobia Boldrini dice: "In generale è stato molto bello e divertente; prima della gara ero un po' ansioso ma nello stesso momento anche molto felice di correre e rappresentare la Valle dAosta. Il percorso ero abbastanza facile a parte, la fine, in cui per colpa della stanchezza vedevo larrivo sempre più lontano. Però alla fine sono stato molto felice della mia 23a posizione. A Cassino io e i miei compagni di squadra abbiamo fatto nuove amicizie con ragazzi di altre regioni e secondo me è una della cose più fondamentali durante la trasferta (cioè stare insieme e divertirsi tutti quanti). Ringrazio la mia società e tutti quelle persone che hanno reso possibile questa trasferta."



*I risultati si riferiscono alle classifiche generali in cui sono contati anche i non concorrenti al titolo italiano.

Classifica