Ciclismo: Giangrasso, Costa e Philippot nella ‘Top ten’ a San Zeno

E' partita da San Zeno di Montagna (Verona) l’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia Series, in una giornata difficile dal punto di vista meteorologico: tanta pioggia e tracciato ridotto ad acquitrigno. Per i valdostani, da segnalare le buone prestazioni di Elisa Giangrasso, che chiude ai piedi del podio, e i piazzamenti nei migliori dieci di Paolo Costa e Thierry Philippot.

Negli Open Donne, doppietta svizzera grazie a Jolanda Neff (1h 44’41”) e Ginia Caluori (1h 45’43”), con terza la danese Sofie Heby Pedersen (1h 46’15”) e, quarta, prima Under 23, un’altra elvetica, Lea Huber (1h 47’37”). In 10° posizione Nicole Pesse (Cs Carabinieri; 1h 52’48”); 23°, 14° U23, Giulia Challancin (Four Es). In campo maschile, successo del carabiniere Filippo Fontana (1h 18’47”); 38°, 19° Under 23, Gabriel Borre (Beltrami Tsa; 1h 35’00”).

Negli Juniores Donne, quarta posizione per Elisa Giangrasso (1h 12’34”) all’esordio con la maglia arancio-nero della Ktm-Protek-Elettrosystem. Gara vinta da Giorgia Pellizotti (Trinx; 1h 08’06”) davanti a Nicole Azzetti (Team Guerrini; 1h 09’15”) e a Sabrina Rizzi (Team Sogno Veneto; 1h 12’34”). In campo maschile, successo di Federico Rosario Brafa (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 11’00”). Bene, in 9° e 10° posizione, Paolo Costa (1h 17’34”) e Thierry Philippot (1h 18’04”), entrambi del Gs Lupi Valle d’Aosta; 19° Alessandro Fantoni (Cicli Lucchini; 1h 20’30”); 43° Fabien Borre (Cicli Lucchini; 1h 27’51”); 44° Lamberto Falchi (Gs Lupi; 1h 27’51”); 66° Erik Henriod (Cicli Lucchini).

MountainBike

Tappa della Coppa di Francia di MountainBike, ieri, a Marsiglia, con la disputa dell’Xcc e vittoria della svedese Jenny Rissveds (22’12”), davanti a Martina Berta (Origine Racing Division; 23’17”) e alla transalpina Loana Lecomte (23’30”).