Liam Antonio Vitulli trionfa a Torino all'Artistica Europa: un successo per la Gym Aosta

I ginnasti, guidati dall'allenatrice Martina Bianchini, hanno dato il massimo in pedana, conquistando diverse posizioni di rilievo nelle rispettive categorie.

Tra i protagonisti della giornata c'è sicuramente Liam Antonio Vitulli, che ha brillato nella categoria Joy A1, dove ha conquistato il 1° posto generale, dominando su tutti gli attrezzi. Vitulli ha ottenuto il primo posto in tutte le discipline, ad eccezione della sbarra, dove si è classificato al 2° posto, ma non per questo meno meritevole della sua prestazione complessiva.

Ottima anche la prestazione di Riccardo Carrozzino (ds), che nella categoria Silver A1 ha conquistato il 3° posto alle parallele, chiudendo la competizione con un 8° posto generale. Joel Voyat (sn), sempre nella categoria Silver, si è piazzato al 9° posto in classifica generale, mostrando grande determinazione.

Anche gli altri ginnasti della Gym Aosta si sono distinti: Nicholas Pronesti ha ottenuto il 4° posto nella categoria Joy A1, mentre Gabriele Tudisco ha chiuso al 8° posto nella stessa categoria.

La competizione a Torino ha confermato ancora una volta la preparazione e la qualità dei ginnasti della Gym Aosta, un gruppo in continua crescita e pronto a fare bene nelle prossime sfide. Il lavoro di squadra e l'impegno costante degli atleti, unito alla guida esperta di Martina Bianchini, continuano a portare ottimi frutti.