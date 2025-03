Ciclismo: Lecca e Careri sul podio del Grand Prix d’inverno ad Albenga

Negli Allievi Donne secondo anno s’impone Nicole Righetto (Velociraptors; 45’42”). In campo maschile, successo di Riccardo Fasoli (Speed Bike Rocks; 55’07”). In 19° posizione Pietro Mantasia (Gs Lupi; a 3’22”); 52° Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB; a 8’39”); 69° e 70° Matteo Abbate (Cicli Lucchini; a 12’05”) e Cesare Fontanelle (Gs Lupi; a 12’11”); 74° e 75° Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB; a 12’55”) e Sebastian Amadei (Cicli Lucchini; a 12’57”).

Negli Allievi Donne primo anno, in quinta posizione Matilde Anselmi (Orange Bike Team; a 2’46”) nella gara vinta da Beatrice Maifré (Melavì; 47’52”) a precedere Federica Nicoli (Speed Bike Rocks; a 1’01”) e a Sarah Lardizzone (Ktm Academy; a 1’37”). Al 9° posto Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; a 3’53”); 17° Martina Bosonin (Orange Bike; a 8’42”); 25° Arlyn Sposito (Orange Bike; a 16’33”). Ppiazza d’onore di Michel Careri (Orange Bike; a 40”) nella gara vinta da Davide Grigi (Team Alba Orobia; 57’06”), con terzo Matteo Jacopo Gualtieri (Costamasnaga; a 48”). In 9° posizione Raphael Tremblan (Gs Lupi; a3’29”); 13° Joel Philippot (Gs Lupi; a 4’10”); 37° Aimé Chatrian (Orange Bike; a 9’04”); 41° Alessio Catona (Gs Lupi; a 9’53”).

Negli Esordienti Donne secondo anno, sesta Amélie Cerise (Orange Bike; a 2’09”) che chiude a una ventina di secondi dal podio gara vinta da Irene Righetto (Velociraptors; 29’16”). In 12° posizione Anna Lini (Orange Bike; a 3’38”); 21° Siria Valenti (Gs Lupi; a 5’18”). In 16° posizione Federico Bruzzo (Gs Lupi; a 4’29”); 37° Claudio Fianco (Orange Bike; a 7’39”); 77° Cédric Berlier (Orange Bike; a 13’33”); 89° Federico Evoli (Cicli Lucchini; a 20’04”).

Negli Esordienti Donne primo anno, terza Aurora Lecca (Gs Lupi; a 48”) alle spalle di Giorgia Vottero (Rostese; 31’15”) e di Giulia Martinelli (Melavì; a 44”). Al 12° posto Giulia Renzulli (Cs Lys; a 3’06”); 23° Alessia Pellicanò (Cs Lys; a 4’41”); 29° Mcihela Clerin Fontan (Cs Lys; a 9’18”). Al maschile s’impone Davide Quattrone (Rostese; 40’44”). Nei maschi, gradino alto del podio a Nicolò Orisio (Ghisalbese; 44’14”). Al 14° posto Nathan Evolandro (Gs Lupi; a 4’48”); 20° Sergio Zigliani (Orange Bike; a 5’02”); 30° Giovanni Marti (Cicli Lucchini; a 6’44”); 47° Ilan Bianquin (Gs Lupi; a 9’38”); 59° Leonardo Caliano (Cicli Lucchini; a 10’57”); 69° Mathias Faita (Gs Lupi; a 12’51”); 72° Nicolò Fonte (Cicli Lucchini; a 14’14”); 80° Mattia Milanaccio (Cs Lys; a 15’53”); 83° Christian Bertolin (Cs Lys; a 18’11”).

Nei Master 7, successo di Corrado Cottin (Team Benato) che precede Baldassare Mangerini (Monticelli) e Roberto Morandin (Body Evidence). Nei Master 4, vittoria di Marco Rodolico (Dream Team); 11° Moreno Philippot (Gs Lupi).

Strada

In cinquemila ad affollare Siena e dintorni per l’edizione 2025 delle Strade Bianche, gara ciclistica amatoriale. Nella GranFondo – 139,200 km e 1900 metri di dislivello – vittoria di Tommaso Tironi (Ciclistica Bordighera; 2h 55’51”). In 2221° posizione Danilo Fabbri (Gs Aquile; 5h 38’13”; 337° M5).

Nel MedioFondo – 86,600 km; 1260 metri di dislivello – successo di Paolo Totò (Team Go Fast; 2h 16’24”). All’827° posto Maurizio Garino (3h 24’01”; 114° M4); 1026° Stefano Malucelli (3h 38’30”; 151° M4); 1223° De Bei Francesca (3h 54’35”; 42° WC), tutti tesserati per il Gs Aquile.

Enduro

Toscano Enduro Series, oggi, a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) e successo da Tommaso Calonaci (Otto Racing Bike; 13’31”). In 79° posizione assoluta, 5° Open, Emilie Polo (Team Fristads Merida Ixs; 17’20”), gara al femminile vinta da, 30° assoluta, Nadine Ellecosta (Abertone Gravity; 15’49”).