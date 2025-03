Ciclismo: Martina Berta fa suo l’Internazionale Xco Citta di Albenga

Martina Berta, che fa il vuoto al penultimo giro, il quarto posto di Elisa Giangrasso e le bione prestazioni offerte da Nicole Pesse, Stefano Gerbaz e Thierry Philippot, che centrano un piazzamento nei migliori dieci.

Negli Open Donne, conquista il gradino più alto del podio Martina Berta (Origine Racing Team; 1h 14’25”) a precedere Giada Specia (Ktm Factory; a 14”) e la danese Sofie Heby Pedersen (Wilier-Vittoria; a 34”). Al 9° posto Nicole Pesse (Cs Carabinieri Bici Olympia; a 5'31"); 20°, 11 Under 23, Giulia Challancin (Four Es; a 9’38”).

Negli Under 23 vittoria di Matteo Siffredi (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 19’53”) davanti allo svizzero Maxime L’Homme (a 18”) e al tedesco Ben Schweizer (a 42”). In 10° posizione Stefano Gerbaz (/Bike Busters; a 3’49”).

Negli Juniores Donne, quarto posto di Elisa Giangrasso (Libertas Ceresetto; a 2’23”) nella gara vinta da Giorgia Pellizotti (Trinx Factory; 1h 06’17”) seguita dalla coppia del Team Guerrini: Elisa Ferri (a 1’02”) e Nicole Azzetti (a 1’50”); 21° Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; a 15’39”). In campo maschile, vittoria di Ettore Fabbro (Ktm-Portek-Elettrosysttem; 1h 08’40”) in volata precede di 2” Elia Rial (Scott Racing) e il francese Mathieu Ghibaudo. In 9° posizione Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 3’11”); 17° e 18° FAbien Borre (Cicli Lucchini; a 4’22”) e Paolo Costa (Gs Lupi; a 4’24”); 23° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; a 6’23”); 51° Lamberto Falchi (Gs Lupi; a 12’37”); 62° Erik Henriod (Cicli Lucchini; a 15’23”).

Domani sarà la volta delle categorie giovanili e amatori, quest’ultimi sulla linea di partenza alla 9. Poi, alle 10.15 e 11.30 gli Esordienti primo e secondo anno; alle 12,45 Allievi e Esordienti Donne, primo e secondo anno; alle 14 e 15.15 gli Allievi primo e secondo anno, gare che vedono iscritti atleti del Gs Lupi, Orange Bike, Cicli Lucchini, Vc Courmayeur MB e Cs Lys.

Circuito dell’Italia Bike Cup 2025 in otto tappe – sei gare Uci, sette giovanili e cinque Master -, che tornerà, il 5 e 6 aprile, a Maser (Treviso), il 26 e 27 aprile Stevenà (Pordenone), l’11 maggio a Capoliveri (Isola d’Elba; Livorno) e, il 17 e 18 maggio, a Courmayeur. A chiudere la stagione, l’8 giugno, Rivoli Veronese (Verona) e, 31 agosto, Lugagnano (Piacenza).