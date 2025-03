Ginnastica artistica femminile: Sofia Chiumello e Fatima Rosset cariche per la seconda prova in Serie A1 e Serie B nazionale

Questo fine setimana ad Ancona si svolgerà la seconda prova dei Campionati Nazionali di serie A e B che si terranno venerdì e sabato prossimi a Montichiari (BS).

Occhi puntati sul campo in casa Olimpia Aosta perché nel campionato di Serie A1 gareggerà Sofia Chiumello in forza alla squadra del Gal Lissone con esercizi a volteggio e parallele e in Serie B si cimenterà Fatima Rosset, in prestito alla società veneta Gruppo Sportivo Audace, gareggiando a parallele e trave.

Dopo l’emozione della prima prova, in cui le due valdostane hanno ben figurato portando un buon contributo alle rispettive squadre, le ginnaste affronteranno la gara con una maggiore tranquillità e consapevolezza, puntando a dare il meglio in questo prestigiosissima cornice.