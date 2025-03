Ginnastica AF: Un quintetto di promesse Olimpia al campionato individuale silver 2025

fine settimana, Biella ospiterà la prima prova del Campionato Individuale Silver 2025, un'importante occasione per le ginnaste emergenti di mettersi alla prova e ambire a brillare nel panorama della ginnastica artistica. A rappresentare l’Olimpia Aosta ci sarà un quintetto di giovani promesse, pronte a dimostrare il loro talento e la loro preparazione.

Le ginnaste dell'Olimpia scenderanno in campo con determinazione e voglia di far bene in questa prima tappa stagionale. Elodie Joux (2015), nel programma LB base, sarà la più giovane del gruppo, ma sicuramente non mancherà di impressionare con la sua grinta e la sua dedizione. Nel programma LB avanzato, saranno presenti Alice Coutandin (2014), Cloe Tampieri (2014) e Martina Fusetti (2012), tutte ginnaste promettenti con un bagaglio di esperienza che le rende protagoniste in questa categoria. Infine, Anna Stella Neyroz (2012) gareggerà nel programma LC base, pronta a portare il suo stile e la sua eleganza sul palco.

A supportare le giovani atlete ci saranno le allenatrici Chiara Moniotto e Manuela Tripodi, che con passione e competenza guideranno le ginnaste in questa avventura, cercando di ottenere il miglior risultato possibile in vista delle future sfide della stagione.

La competizione di Biella rappresenta un importante test per tutte le atlete, che si preparano a un anno ricco di emozioni e sfide. Con l’esperienza e la preparazione che contraddistinguono le ragazze dell’Olimpia, il campionato promette di essere solo l'inizio di una stagione di successi e crescita nel mondo della ginnastica artistica.