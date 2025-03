Ciclismo: Elisa Giangrasso sul podio dell’8° Verona Mtb international

Negli Open femminile netto il successo di Greta Seiwald (Decathlon Ford Racing Team; 1h 20’53”) che precede Giada Specia (1h 23’21”; Ktmn Factory Mtb Team; ) e, prima tra le Under 23, Lucia Bramati (Trinx Factory Team; 1h 26’55”). In 9° posizione, 5° U23, Giulia Challancin (Four Es Racing Team; 1h 30’20”). In campo maschile vittoria di Simone Avondetto (Wilier-Vittoria; 1h 28’53”); 26° assoluto, 12° Under 23, Stefano Gerbaz (Bike Busters).

Negli Juniores Donne, terzo gradino del podio per Elisa Giangrasso (Libertas Ceresetto; 1h 16’28”) alle spalle di Giorgia Pellizotti (Trinx Factory Team; 1h 14”22”) e Nicole Azzetti (Team Guerrini; 1h 15’31”). Nei maschi s’impone Federico Rosario Braga (Ktm-Protek; 1h 16’38”). All’esordio nella categoria è 10° Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 20’37”); 27° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; 1h 23’53”); 42° Thierry Philippot (Gs Lupi; 1h 27’30”); 57° Erik Henriod (Cicli Lucchini); 66° Fabien Borre (Cicli Lucchini).

MountainBike * Coppa Piemonte

Prima tappa, oggi pomeriggio, a Torre Canavese (Torino), della Coppa Piemonte di Mountainbike, gara Top class inserita nella Torre Race 2025, giornata contrassegnata dalla bella vittoria di Annie Vevey.

Negli Open maschile, vittoria di Lorenzo Trincheri (Bike Busters; 1h 20’00”); 6° Alberto Cosentino (Loris Bike; 1h 26’21).

Negli Juniores Donne successo di Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 1h 16’03”) che precede Rebecca Coia (Frogs; 1h 17’41”) e Giorgia Salvi (Vanotti; 1h 19’06”).

MountainBike

Raduno della nazionale Juniores di Mountainbike, da oggi al 4 marzo, a Verona; il commissario tecnico Mirko Celestino ha convocato dieci atleti e, tra questi, Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta).