Ciclismo: Elisa Giangrasso sul podio dell’8° Verona Mtb international

Negli Open femminile netto il successo di Greta Seiwald (Decathlon Ford Racing Team; 1h 20’53”) che precede Giada Specia (1h 23’21”; Ktmn Factory Mtb Team; ) e, prima tra le Under 23, Lucia Bramati (Trinx Factory Team; 1h 26’55”). In 9° posizione, 5° U23, Giulia Challancin (Four Es Racing Team; 1h 30’20”). In campo maschile vittoria di Simone Avondetto (Wilier-Vittoria; 1h 28’53”); 26° assoluto, 12° Under 23, Stefano Gerbaz (Bike Busters).

Negli Juniores Donne, terzo gradino del podio per Elisa Giangrasso (Libertas Ceresetto; 1h 16’28”) alle spalle di Giorgia Pellizotti (Trinx Factory Team; 1h 14”22”) e Nicole Azzetti (Team Guerrini; 1h 15’31”). Nei maschi s’impone Federico Rosario Braga (Ktm-Protek; 1h 16’38”). All’esordio nella categoria è 10° Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 20’37”); 27° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; 1h 23’53”); 42° Thierry Philippot (Gs Lupi; 1h 27’30”); 57° Erik Henriod (Cicli Lucchini); 66° Fabien Borre (Cicli Lucchini).

MountainBike * Coppa Piemonte

Prima tappa, oggi pomeriggio, a Torre Canavese (Torino), della Coppa Piemonte di Mountainbike, gara Top class - Toore Race 2025, con la bella vittoria di Annie Vevey.

Negli Open maschile, vittoria di Lorenzo Trincheri (Bike Busters; 1h 20’00”); 6° Alberto Cosentino (Loris Bike; 1h 26’21).

Negli Juniores Donne successo di Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 1h 16’03”) che precede Rebecca Coia (Frogs; 1h 17’41”) e Giorgia Salvi (Vanotti; 1h 19’06”). Al maschile vittoria di Francesco Riva (Rock Bike; 1h 10’49”); 12° Lamberto Falchi (Gs Lupi; 1h 19’25”).

Nei Master 4, terzo posto di Moreno Philippot (Gs Lupi; 1h 25’33) alle spalle di Omar Codenotti (Stefana Bike; 1h 12’54”) e Matteo Vallone (Quiliano Bike; 1h 19”47). Nei Master 7 s’impone Domenico Gotta (Magicuneo; 1h 24’04”); 4° Diego Tremblan (Gs Lupi; 1h 25’18”), che fallisce il podio di soli due secondi.

MountainBike

Raduno della nazionale Juniores di Mountainbike, da oggi al 4 marzo, a Verona; il commissario tecnico Mirko Celestino ha convocato dieci atleti e, tra questi, Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta).