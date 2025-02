Ginnastica AF: Buona prestazione delle allieve Olimpia al Campionato Gold

Quattro atlete dell'Olimpia hanno gareggiato su tutti e cinque gli attrezzi: volteggio, parallele, cinghietti, trave e corpo libero, mettendo in mostra impegno e passione.

Ad aprire la competizione è stata la giovanissima Elisa Zito (classe 2015), che ha presentato nuovi elementi tecnici rispetto all'anno precedente, riuscendo a conquistare un buon 14° posto nella classifica regionale. Nonostante alcune imperfezioni alla trave, Elisa ha dimostrato un ottimo potenziale, lasciando presagire ampi margini di miglioramento per la seconda prova regionale.

Nella categoria A4, Gaia Petrera (classe 2013 nella foto) ha gareggiato con determinazione, riuscendo a concludere la sua prova in 7ª posizione, nonostante la grande emozione per il ritorno in un campo gara così importante. La giovane ginnasta ha dato il massimo, sebbene non sia riuscita a esprimersi al meglio.

Le due ginnaste più grandi, Margot Vallet e Noélie Benato, entrambe classe 2012, hanno gareggiato nella categoria A5. Margot Vallet ha concluso la sua gara in 11ª posizione, mentre Noélie Benato si è piazzata subito dietro, in 12ª posizione. Entrambe, alla loro prima esperienza in un Campionato Gold individuale, hanno dovuto affrontare l'emozione del debutto, ma sono riuscite a portare a termine una gara lineare con pochi errori.

Elisa Zito

Le allenatrici Federica Vinante, che ha accompagnato le ginnaste in campo, e Claudia Iacona si sono dichiarate soddisfatte dei risultati ottenuti, pur riconoscendo che c'è ancora tanto lavoro da fare. Le allieve torneranno in palestra con determinazione, pronte a perfezionare la tecnica e la preparazione mentale in vista della seconda prova, prevista per il mese di marzo.