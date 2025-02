Ginnastica artistica maschile: Tre ginnasti Olimpia affrontano il Campionato di Eccellenza

Si terrà a Mortara sabato e domenica prossimi il Campionato Individuale di Eccellenza, a cui parteciperanno tre ginnasti dell’Olimpia Aosta; Eric Mombelli e Gabriele Mordenti porteranno esercizi a corpo libero, cavallo con maniglie, volteggio, parallele e sbarra per il concorso di specialità, mentre Mattia Coutandin parteciperà al torneo All around affrontando tutti e 6 gli attrezzi olimpici.

Quest’autunno i tre atleti valdostani si erano cimentati nel livello inferiore, il Campionato Individuale Silver LD, salendo tutti sul podio della fase regionale Piemonte e Valle D’Aosta e piazzandosi fra i primi dieci ginnasti d’Italia alla fase nazionale di Rimini.

Per l’allenatore Andrea Dondeynaz sono ormai maturi per puntare più in alto con degli esercizi di elevato valore tecnico.