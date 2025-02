Claire Savoye (in alto a sinistra) con le compagne del CH4, la sua allenatrice Federica Vinante e la tecnica della società chivassese

Si conclude con un buon quinto posto la prima prova del Campionato Nazionale di Serie C di Claire Savoye della Ginnastica Olimpia, che questa domenica è scesa in campo a Rimini in prestito alla società CH4 di Torino.

Claire ha gareggiato su tre attrezzi: corpo libero, parallele e trave, ottenendo in quest’ultima specialità il bel punteggio di 10.950.

Soddisfatta la tecnica federale Federica Vinante, con lei in trasferta.

La prossima prova di campionato si svolgerà fra un mese a Torino.