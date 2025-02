Ginnastica ritmica: Noemi Torretta sul podio a Chivasso

Quattro atlete hanno partecipato alle gare LC2. Terzo posto di Noemi Torretta nelle Senior 2. La ginnasta Club des Sports ha totalizzato 18.850 punti, chiudendo alle spalle di Rebecca Battagin (Victoria Torino; 20.100) e Giorgia Trapaglia (Victoria Torino; 19.475); settima Alessia Fratini (18.500). Nelle Junior 2, sfiora il podio Matilde Lo Verso, che chiude quarta con 17.850 punti; sul podio Ginevra Bellistrì (Ritmica Carmagnola; 19.475), Sofia Di Donato (Eurogymnica Torino; 19.350) e Greta Marotta (Concordia; 18.050). Nelle Allieve 5 (vittoria di Beatrice Demedici della Echidna con 21.300 punti), dodicesimo posto per Madlynn Marie Hoy (17.275).

Gaia Rigollet, aurora Bidese, Martina Montegrandi

Sabato sono scese in pedana le ginnaste del livello LC1. Nelle Senior 2, 23° posto per Panasie Barailler, in gara al cerchio e alla palla valsi un totale di 15.050 punti. A vincere è stata Eleonora Floris (Sport Giocando) con 19.775 punti. Nella prova Junior 2, vinta da Aurora Marchisio (Carignano; 19.950), diciottesima Gaia Rigollet (15.400), ventesima Martina Montegrandi (15.200) e ventunesima Aurora Bidese (15.000). Ventesimo posto per la Senior 1 Chloé Demarin (15.00), gara andata a Giorgia Maria Bonifacio (Rhytmic School; 19.425).