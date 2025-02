Atletica: Città di Vercelli Half Marathon (21 km)

Domenica 9 febbraio ha preso il via la prima edizione della Città di Vercelli Half Marathon (21 km), disputata sotto la pioggia. Tra i 328 atleti in gara, si sono distinti anche alcuni valdostani. Il primo a tagliare il traguardo è stato Mathieu Brunod (1997), tesserato per l ’ASD Montagnesprit, che ha conquistato la vittoria con 1h13 ’28.

Nella categoria SM50, Claudio Giuseppe Giacomazzi (1974, Pol. Sant ’Orso Aosta) ha chiuso la gara in 1h37 ’52, classificandosi 15o di categoria. A seguire, gli atleti del Monterosa Fogu Ar- nad, Patrick Marquis (1981) e Egidio Marquis (1943), hanno tagliato il traguardo insieme con il tempo di 2h13 ’18. Patrick si è classificato 39o nella categoria SM40, mentre Egidio ha ottenuto un ottimo 7o posto nella categoria SM80.

Classifica