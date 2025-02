Ginnastica AF: Buon inzio di Sofia Chiumello e Fatima Rosset

Fra venerdì e sabato si è svolta a Montichiari (BS) la prima prova dei Campionati Nazionali di serie A1, A2 e B.

Emozione in casa Olimpia Aosta perché fra le migliori ginnaste d’Italia (e qualche prestigiosissimo prestito straniero) c’erano anche due ginnaste provenienti dalla società rossonera: Fatima Rosset in serie B, in prestito alla società veneta Audace, e Sofia Chiumello, in forza al Gal Lissone (squadra capitanata da un’altra valdostana, Alexia Angelini) nella serie A1.

Nella giornata di venerdì Fatima ha esordito a trave e parallele, ottenendo un fantastico quarto punteggio di gara nella prima specialità e purtroppo penalizzata da una caduta nella seconda. Soddisfatta l’allenatrice Claudia Iacona, che l’ha accompagnata in questa importante trasferta, che dichiara “Fatima ha fatto due begli esercizi e c’è ancora qualche margine di miglioramento”. La squadra Audace, a cui mancava però una delle titolari, si è piazzata in decima posizione.

Sofia Chiumello, prima a destra, e Alexia Angelini, seconda da sinistra, con le compagne del Gal Lissone (foto di Luigi Fardella)

Sabato è stata la volta di Sofia che si è cimentata su ben tre attrezzi, con una buona prestazione a volteggio e parallele e un corpo libero un po’ meno brillante del solito. Anche per lei e per la sua squadra buoni margini di miglioramento in questo prestigiosissimo campionato, che per ora le vede piazzate in nona posizione.

Per le due valdostane non era la prima esperienza a questi livelli, avendoci gareggiato in più occasioni sia come prestiti in altre società, sia con la stessa Olimpia, ma rimane un’importante conquista potervi accedere, frutto di tanta passione e duro lavoro.









Foto 1: Fatima Rosset, seconda da destra con le compagne dell’Audace