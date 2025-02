Ginnastica AF:Quattro atlete Olimpia al campionato Silver

Domani a Biella, si terrà la prima prova del Campionato di Squadra Allieve Silver di ginnastica artistica femminile. Quattro atlete dell’Olimpia Aosta, Anna Stella Neyroz, Alice Coutandin, Cloe Tampieri e Martina Fusetti, scenderanno in campo nel programma LB avanzato, affrontando le difficoltà di tutti e quattro gli attrezzi previsti nella competizione.

Questa competizione rappresenta una tappa importante per le ragazze, che, insieme alle loro compagne di squadra, cercheranno di mettere in luce le proprie capacità tecniche e la loro determinazione. Per l’Olimpia Aosta, la partecipazione a questa gara è un’occasione fondamentale per misurarsi con altre atlete e confrontarsi con il livello delle squadre rivali, consolidando la preparazione e il lavoro svolto durante l’anno. L’impegno delle allenatrici, che da sempre seguono le ragazze con passione e professionalità, è un ulteriore stimolo per le allieve, che si avvicinano con entusiasmo e determinazione a questa sfida.

Il Campionato di Squadra Allieve Silver, infatti, non è solo un momento di competizione, ma anche una grande opportunità di crescita per le atlete, che mettono in gioco il loro spirito di squadra, la precisione e la tecnica affinando le proprie capacità in un contesto di forte pressione. Una giornata che promette emozioni e che, senza dubbio, costituirà un'importante esperienza nel percorso sportivo delle giovani ginnaste.