Ginnastica artistica femminile: Sofia Chiumello e Fatima Rosset volano in alto

Ci saranno due ginnaste valdostane, anzi tre, ai prossimi Campionati Nazionali di serie A e B che si terranno venerdì e sabato prossimi a Montichiari (BS).

Sofia Chiumello, trasferita in Lombardia per ragioni di studio, gareggerà in Serie A1 in forza alla squadra del Gal Lissone, capitanata da un’illustre “expat” rossonera, Alexia Angelini.

Fatima Rosset si cimenterà invece in Serie B, in prestito alla società veneta Gruppo Sportivo Audace, gareggiando a parallele e trave.

La passione per la ginnastica di queste due ragazze le ha portate a superare infortuni e difficoltà, fino ad approdare ancora una volta a questo prestigioso campionato, che aveva già visto la squadra Olimpia conquistare la promozione in Serie B nel 2020 e nel 2022.