BiciScuola pedala verso la sua 24^ edizione

Non esiste il Giro d’Italia senza BiciScuola! Ripartito il grande progetto educativo di RCS Sports & Events ideato per avvicinare i più piccoli al ciclismo, ai suoi valori e alla Corsa Rosa.

Numeri record registrati in 23 edizioni con oltre 1 milione e 720 mila bambini coinvolti, di cui 65 mila solo nello scorso anno con circa 800 insegnanti impegnati per la concreta realizzazione dell’iniziativa tra gli istituti aderenti nel 2024.

A partecipare a BiciScuola 2025 gli alunni delle scuole primarie delle province toccate dal Giro d’Italia e di quelle in partenza del Giro-E; nonché delle province interessante dalle altre corse organizzate tra la primavera e l’autunno come Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Milano-Sanremo, Il Giro d’Abruzzo, GranPiemonte e Il Lombardia. Da oltre due anni, infatti, il progetto è stato ampliato anche alle gare classiche di ciclismo di RCS Sports & Events, allungandone la durata e allargando la partecipazione a più province.

Lo scopo dell’iniziativa è sensibilizzare i piccoli all’utilizzo della bicicletta (simbolo di uno stile di vita sano), diffondere il valore del fairplay sportivo per un comportamento eticamente corretto da adottare nella pratica delle diverse discipline, sottolineare l’importanza dell’educazione alla gentilezza e al rispetto. Così come ricordare quanto una sana ed equilibrata alimentazione favorisca non solo il benessere mentale ma lo sviluppo delle reali potenzialità di crescita.

Ad accompagnare il progetto la Polizia Stradale, presente con il suo pullman azzurro nella località di partenza della tappa o della singola corsa che si adopera per coinvolgere i piccoli ospiti sulle prime nozioni di educazione stradale e sulle regole della nuova mobilità sostenibile.



IL CONTEST E LE TRACCE DIDATTICHE PROPOSTE

BiciScuola richiede la realizzazione di un elaborato creativo che la classe partecipante deve realizzare su uno dei temi proposti dalla commissione addetta al progetto. Quella che avrà realizzato il miglior lavoro viene premiata sul palco allestito nella località di partenza ospitante la corsa il giorno stesso della gara, diventando protagonista dell’iniziativa.

Cinque i temi del 2025: Sicuramente in strada, inventando e descrivendo un percorso sicuro, verde e divertente che possono percorrere i ciclisti del Giro d’Italia; Cibo super-sano, descrivendo i 10 alimenti che la mascotte Wolfie potrà mangiare per arrivare in forza e con tanta energia al traguardo; Storie di bici, sviluppando una ricerca sull’evoluzione della bicicletta, dalla sua invenzione ai giorni nostri; Il ciclo del riuso, ricercando idee per i diversi utilizzi dei componenti meccanici usati nella produzione di biciclette inusate e dando loro una nuova vita; Decalogo della gentilezza, scrivendo alcuni suggerimenti che possono aiutare a rispettare gli altri: dalla guida in strada alla vita in di tutti i giorni.

Ritorna il celebre tiktoker Marco Martinelli, nome d’arte Marco il Giallino, che da qualche anno si lega a BiciScuola e di cui ne è testimonial. Non mancheranno le sue esclusive lezioni riservate ai più piccoli per unire scienza e spettacolo.