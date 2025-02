Atletica: Campionati Regionali Indoor Cadetti - Aosta

Sabato 1 e domenica 2 febbraio si sono tenuti al palaindoor di Aosta i Campionati Regionali Indoor per la categoria cadetti in cui sono stati assegnati i titoli di campione regionale di categoria. Le gare hanno visto sfidarsi anche i cadetti piemontesi con i valdostani.

Il risultato finale è 8 titoli all’Atl. Sandro Calvesi, 2 all’Atl. Cogne Aosta e 2 all’Atl. Pont Donnas.

Il nuovo campione dei 60 m cadetti è Tobia Boldrini (2010, Atl. Sandro Calvesi) che fa segnare il primato personale in batteria scendendo a 7"89 e riconfermandosi sul tempo in finale con 7"90. 2o posto per Alessandro Bertucci (2011, Atl. Pont Donnas) in 8"27 e 3o posto per Alessandro Bois (2011, Atl. Cogne Aosta) in 9"16. A livello femminile vittoria per Magali Cuneaz (2010, Atl. Sandro Calvesi) che si impone in finale con 8"36 migliorandosi così di 3 decimi rispetto al suo record personale e battendo la compagna di squadra Mia Zabaite (2010, Atl. Sandro Calvesi) 2a in 8"48 (8"44 in batteria che le vale come primato personale). A completare il podio è Eleonora

Dellio (2011, Atl. Cogne Aosta) che conclude 3a in 8"56 in finale (PB).

Sui 60 Hs H84 vittoria per Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 9"58, miglior prestazione personale, imponendosi anche sui piemontesi in finale. 2o posto per Federico Gaggioli (2010, Atl. Cogne Aosta) in 10"64 (PB) seguito da Arnaud Favre (2011, Atl. Sandro Calvesi), 3o in 11"12 (PB). Al femminile con le barriere a H76 è Carola Rosazza Buro (2010, Atl. Sandro Calvesi) a guadagnarsi il titolo in 10"34 in finale, ma con il primato personale firmato in batteria con il tempo di 10"17. 2a Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 11"55 (PB) e 3a Annie China Bino (2011, Atl. Sandro Calvesi) in 11"60. In gara anche l’allieva del Pont Donnas Jade Porceillon (2009, Atl. Pont Donnas) che finisce la gara con le barriere a H76 in 9"97.

Francesca Ticchio (2010, Atl. Pont Donnas) si prende il titolo nel salto in lungo con la misura di 4,68 m, 2o posto per Alicia Layla Fanheiro (2010, Atl. Cogne Aosta) con un salto a 4,54 m (PB) e 3o per Carola Rosazza Buro (2010, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 4,38 m. Il podio maschile, invece, si compone con l’oro di Tobia Boldrini (Atl. Sandro Calvesi) che va al personale rompendo il muro dei 5 m con un salto a 5,15m, l’argento di Christian Ropele (2010, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 4,79 m e il bronzo di Arnaud Favre (2011, Atl. Sandro Calvesi) che trova il podio all’ultimo salto con la misura di 4,09 m (PB) togliendolo a Giorgio Debernardi (2011, Atl. Cogne Aosta) 4o con 3,94 m.

Vittoria nel salto in alto per Mohamed Alaa Saib (2010, Atl. Cogne Aosta) decretata dal supe- ramento dell’asticella a 1,40 m. 2o posto per Filippo Sapia (2010, Atl. Sandro Calvesi) con 1,35

m. Al femminile a vincere è Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 1,40 m (PB migliorato di 5 cm).

Il titolo cadetti del salto triplo va ad Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) saltando la misura di 11,34 m, migliorando il proprio primato di più di un metro. 2o posto per Christian Ropele (2010, Atl. Sandro Calvesi) con 10,15 m. Martina Mancini (2010, Atl. Cogne Aosta) vince il titolo cadette con la misura di 9,35 m (PB).

I valdostani nel getto del peso 4 kg dominano la cima della classifica Piemonte-Valle d’Aosta: il titolo e la gara vanno ad Assane Andrea Seck (2011, Atl. Sandro Calvesi) che chiude la gara al primo lancio ottenendo la misura di 9,93 m ed allungando fino al 10,72 (PB) dell’ultimo lancio. 2o Federico Gaggioli (2010, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 8,32 m (PB) e 3o Tommaso Lenti (2010, Atl. Cogne Aosta) con 8,23 m (PB). Il titolo cadette per il getto del peso (3 kg) femminile è andato a Alessia Colosimo (2010, Atl. Pont Donnas) con la misura di 7,41 m. 2o posto per Amelia Dovina (2010, Atl. Cogne Aosta) con 6,32 m e 3o posto per Noemi Chapel (2011, Atl. Cogne Aosta) anche lei con 6,32 m, ma con una seconda misura inferiore.

CAMPIONI 2025

Classifica