Atletica: Camp. Regionale Prove Multiple + Gare di contorno - Padova

Eleonora Marchiando (1997, C.S. Carabinieri) questa domenica 2 febbraio ha corso sui 400 m a Padova. La gara a invito era a contorno del campionato regionale veneto di prove multiple. Marchiando conclude in 3a posizione in 54"39 (Season Best) dietro a Amy grace Hunt (2002, As- sindustria Sport), 2a in 54"25, e ad Ayomide Folorunso (1996, G.S. Fiamme Oro), vincitrice in 53"60.

Parlando della gara Marchiando commenta: Tempo molto alto, ovviamente non è stata una buona gara. Però mi sto allenando bene e le sensazioni sono buone, devo riprendere le sensazioni giuste da gara visto che l’anno scorso non ho fatto le indoor.

Classifica