Ciclocross: Mattia Agostinacchio argento con la Staffetta mista a Liévin

Lo Junior valdostano, con il tempo parziale di 7’37”, consegna in prima posizione il testimone all’Elite Gioele Bertolini (7’34”), che mantiene la testa della corsa. In terza frazione la Junior Giorgia Pellizzotti (9’10”) e azzurri secondi, con un ritardo di 10” dai francesi; è la volta della Under 23 Lucia Bramati (9’28”) e Italia che scivola in terza posizione, alle spalle di Stati Uniti e Gran Bretagna. La Elite Sara Casasola (8’45”) recupera una posizione che, in ultima frazione, l’Under 23 Stefano Viezzi (7’24”) mantiene, concludendo con il tempo complessivo di 50”05”, due secondi peggio della Gran Bretagna (50’03”) e 3” meglio della Francia (50”08).