Ginnastica AF: Esordio per otto ginnaste Olimpia

Domenica prossima, otto giovani ginnaste dell’Olimpia Aosta faranno il loro esordio ufficiale nel mondo della ginnastica artistica, partecipando al Campionato Individuale Silver LA3 Avanzato che si terrà a Biella. Un’occasione importante per queste ragazze, che per la prima volta si confronteranno con la competizione agonistica.

Le ginnaste che prenderanno parte alla gara sono Mia De Filippis (2016), Viola Malgaroli (2016), Sthacy Gonzalez (2015), Cécile Di Fresco (2015), Stéphanie Centoz (2014), Adele Malgaroli (2014), Clio Nicoletta (2014) e Noemi Guerrisi (2013). Le giovani atlete saranno accompagnate dalle esperte allenatrici Chiara Moniotto e Manuela Tripodi, che le guideranno in questo importante momento della loro carriera sportiva.

Le ginnaste si cimenteranno su tre attrezzi: volteggio, trave e corpo libero, sfidando sé stesse in questa prima esperienza agonistica. Un momento di grande emozione e preparazione, che rappresenta il punto di partenza di un percorso che, si spera, possa portare a nuove soddisfazioni e successi per l’Olimpia Aosta.

Il Campionato Individuale Silver è una vetrina importante per le giovani promesse della ginnastica, e per le atlete dell’Olimpia rappresenta l’inizio di un'avventura che promette di essere ricca di sfide, impegno e crescita sportiva. In bocca al lupo a tutte!